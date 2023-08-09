ARA
Bist 100
7600,65
0%
Bist 100
Dolar/TL
26,9973
-0,0507%
Dolar/TL
Euro/TL
29,6205
-0,0806%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,097
-0,0346%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1663,24
0,02%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • İngiliz ekonomisi 2024 sonunda yüzde 60 riskle resesyona girebilir

İngiliz ekonomisi 2024 sonunda yüzde 60 riskle resesyona girebilir

İngiliz ekonomisinin 2024 sonunda resesyona girme riskinin yüzde 60 olduğu ve ülkede genel seçimlerin planlandığı bu dönemde gelir eşitsizliklerinin artabileceği bildirildi.

09 Ağustos 2023 | 12:50
0
İngiliz ekonomisi 2024 sonunda yüzde 60 riskle resesyona girebilir

Britanya'nın en eski bağımsız ekonomik araştırma enstitüsü olarak bilinen Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü'nün analizine göre, Brexit, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği enflasyonu düşürmek için para politikasında görülen sıkılaşma, İngiliz ekonomisini olumsuz yönde etkiledi.

Bu gelişmelerin etkisiyle, İngiliz ekonomisinin bu yıl yüzde 0,4 ve 2024'te yüzde 0,3 büyümesi beklenmesine rağmen, ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikler yüksek kalmaya devam ediyor.

Söz konusu belirsizliklere bağlı olarak ekonominin bu yıl sonunda daralma ihtimali ortaya çıkarken, 2024 sonunda yüzde 60 riskle resesyona girebileceği öngörülüyor.

Ülkede enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 5,2 ve 2024 sonunda yüzde 3,9'a gerileyebileceği ancak 2025'e kadar hedeflenen yüzde 2 seviyesinin üzerinde kalacağı tahmin ediliyor. Hali hazırda yüzde 6,9 olan çekirdek enflasyonun yüksek seyretmeye devam etme riski ise manşet enflasyonun beklenenden yüksek kalma ihtimalini artırıyor.

İngiltere Merkez Bankası'nın politika faizini mevcut yüzde 5,25 seviyesinden 5,50'ye çıkararak faiz oranlarının pike ulaşması beklenirken, düşük ekonomik büyüme ve durgun üretim nedeniyle hane halkının kırılganlıklarının artabileceği öngörülüyor.

Genel seçimlerin planlandığı 2024 sonuna kadar ülkedeki maaş seviyelerinin Kovid-19 öncesinin altında kalması ve sandıklara gelir eşitsizliklerinin arttığı bir dönemde gidilmesi bekleniyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1663,24 0,02%
  • ALTIN ONS 1916,18 0,07%
  • BIST 100 7600,65 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,9973 -0,0507%
  • EURO/TURK LIRASI 29,6205 -0,0806%
  • EURO/USD 1,097 -0,0346%
  • INGILIZ STERLINI 1,27147 -0,01809%
  • JAPON YENI 143,81 0,057%
  • KANADA DOLARI 1,34228 0,00708%
  • RUS RUBLESI 96,875 0%
Günün En Çok Okunanları
Dijital Dönüşüm Ofisi'nden, e-Devlet Kapısı kullanıcılarına uyarı
4 aday alan belirlenmişti: Deniz üstü RES için aday YEKA'ların büyüklükleri belirlendi
4 aday alan belirlenmişti: Deniz üstü RES için aday YEKA'ların büyüklükleri belirlendi
İkinci el pazarında büyüme trendi sürecek
İkinci el pazarında büyüme trendi sürecek
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başladı: Gözler kritik tarihe çevrildi
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başladı: Gözler kritik tarihe çevrildi
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Elinde 1 gram altı altını olanlar ne yapacak?
Elinde 1 gram altı altını olanlar ne yapacak?
Kuraklık zeytinyağını vurdu, fiyatlar rekor seviyeye yükseldi
Kuraklık zeytinyağını vurdu, fiyatlar rekor seviyeye yükseldi
1,5 milyar dolarlık büyük ikramiyenin sahibi belli oldu, şimdi önünde iki seçenek var!
GERİ
İLERİ
Dijital Dönüşüm Ofisi'nden, e-Devlet Kapısı kullanıcılarına uyarı
4 aday alan belirlenmişti: Deniz üstü RES için aday YEKA'ların büyüklükleri belirlendi
İkinci el pazarında büyüme trendi sürecek
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başladı: Gözler kritik tarihe çevrildi
Altın fiyatları bugün ne kadar?
4 aday alan belirlenmişti: Deniz üstü RES için aday YEKA'ların büyüklükleri belirlendi
İkinci el pazarında büyüme trendi sürecek
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başladı: Gözler kritik tarihe çevrildi
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Elinde 1 gram altı altını olanlar ne yapacak?
İkinci el pazarında büyüme trendi sürecek
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başladı: Gözler kritik tarihe çevrildi
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Elinde 1 gram altı altını olanlar ne yapacak?
Kuraklık zeytinyağını vurdu, fiyatlar rekor seviyeye yükseldi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL