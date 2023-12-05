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  • İngiliz Maliye Bakanı Hunt ekonomik bozulmadan Brexit'i sorumlu tuttu

İngiliz Maliye Bakanı Hunt ekonomik bozulmadan Brexit'i sorumlu tuttu

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, ülkesinin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının yaklaşık 5 yıllık bir istikrarsızlık sürecine neden olduğunu belirtti.

05 Aralık 2023 | 10:21
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İngiliz Maliye Bakanı Hunt ekonomik bozulmadan Brexit'i sorumlu tuttu

Maliye Bakanı Hunt, düşünce kuruluşu Resolution Foundation tarafından Londra’da düzenlenen “Durgunluğa Son Vermek: Britanya İçin Yeni Bir Ekonomik Strateji Konferansı'nda konuştu.

Brexit’in İngiltere’de yaklaşık 5 yıllık bir siyasi istikrarsızlık döneminin yaşanmasına neden olduğunu, bu dönemde özel sektör yatırımlarının baskılandığını kaydeden Hunt, “Brexit'imiz oldu. Bu, parlamentonun askıya alınmasına yol açtı. Bu da siyasi açıdan inanılmaz derecede zorlu bir döneme yol açtı.” İfadelerini kullandı.

Hunt, İngiltere’de halkın AB’den ayrılma kararı almasına karşın bu ayrılığın nasıl gerçekleşeceği konusunda ülke parlamentosunda uzlaşmasının sağlanamadığını ve Eski Başbakan Theresa May’in hükümetinin düşmesinin ardından da salgınla karşı karşıya kalındığını belirtti.

İngiltere’nin, Başbakan Rishi Sunak liderliğinde istikrar kazanmaya başladığını savunan Bakan Hunt, Batılı ulusların 2008 finans krizinden bu yana "düşük büyüme paradigmasına" düştüklerini belirtti.

İngiltere ekonomisinin "kırık bir bacaktan ziyade", "ayak bileği burkulmasından" muzdarip olduğunu dile getiren Hunt, hükümetin teknolojik yenilik ve eğitim dahil olmak üzere ülkenin güçlü yönlerini öne çıkarmaya çalıştığını bildirdi.

Jeremy Hunt, "Kırık bir bacak yerine burkulan ayak bileğiyle ilgileneceksek, bunu olumlu bir bakış açısıyla yapalım çünkü yapacak çok işimiz var" dedi.

Maliye Bakanı Hunt, İngiltere'nin emsallerinin gerisinde kaldığı yönündeki iddiayı reddederek 2010'dan bu yana İngiltere'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) İspanya, İtalya ve Almanya gibi ülkelerden daha hızlı arttığında ısrar etti.

Resolution Foundation ve Ekonomik Performans Merkezi tarafından yapılan “Ekonomi 2030” başlıklı araştırmada, İngiltere’de yaşam standardı seviyesinin düşük ekonomik büyüme nedeniyle ABD, Almanya ve Fransa’nın gerisine düştüğü belirtilmişti.

Raporda, İngiltere'de 2008 finans krizden sonraki 12 yıl içinde iş verimliliğinin yılda sadece yüzde 0,4 arttığı, bu oranın en zengin 25 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), ülkesinin yarısı kadar olduğu kaydedilmişti.

Raporda ayrıca İngiltere’de finans krizinden bu yana yaşanan ekonomik bozulma, üretim kaybı ve yerinde sayan çalışan gelirleri nedeniyle ülkede hayat standartlarının ciddi şekilde bozulduğu vurgulanmıştı.

Raporda, 2023 itibarıyla İngiltere ticaretinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payı, salgın öncesi seviyelere göre yüzde 2,2 düştü. Öte yandan G7'nin geri kalanındaki yüzde 0,5 puanlık artış yaşandı. Bu düşüşe İngiltere’nin ABD, Kanada ve Japonya da dahil olmak üzere AB ve AB dışı pazarlarda pazar payını kaybetmesi eklendi.” İfadeleri yer almıştı.

 

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