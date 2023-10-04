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İngiltere'de gençlere sigara satışının yasaklanması planlanıyor

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, gelecek nesilleri sigaranın zararlarından korumak amacıyla yasa çıkaracaklarını belirterek, sigara satın alma yaşının her yıl yükseltilmesini planlandıklarını bildirdi.

04 Ekim 2023 | 17:06
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İngiltere'de gençlere sigara satışının yasaklanması planlanıyor

Sunak, lideri olduğu Muhafazakar Parti’nin yıllık konferansının kapanışında ülke gündemindeki birçok konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Sunak, konuşmasında, İngiliz parlamentosunda, gençlere sigara satışının yasaklanmasına yönelik yasanın oylamaya sunulacağını kaydederek, sigara satın alma yaşının her yıl bir yıl yükseltileceğini, böylelikle daha genç bir neslin "sigarasız" büyüyebileceğini vurguladı.

Sunak, "Bu yasa, bugün 14 yaşında olan bir çocuğa asla yasal olarak sigara satılmayacağı, onların ve nesillerinin sigarasız büyüyebileceği anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

İngiliz parlamentosunda bu konuda yapılacak oylamanın, "özgür bir oylama" olacağının altını çizen Sunak, halihazırda sigara içen birinin sigara içme hakkını elinden almanın adil olacağına inanmadığını sözlerine ekledi.

Sunak, ayrıca, elektronik sigara kullanımına ilişkin de açıklamalarda bulunarak, "Ayrıca, aromalar, ambalaj teşhirleri ve tek kullanımlık elektronik sigaralara bakarak çocuklarımızın elektronik sigaraya erişimini kısıtlamak için önlemler getireceğiz. Gelecek nesle öncelik vermeliyiz ve ben de bunu yapacağım." dedi.

Göçmen teknelerini durdurmak için ne gerekiyorsa yapacağı sözünü verdi

Sunak, konuşmasında, partisinin önemli vaatlerinden "düzensiz göçün engellenmesi" konusuna da değinerek, "Hiçbir şekilde olmak istediğimiz yerde değiliz, ancak kimsenin size ilerleme kaydetmediğimizi söylemesine izin vermeyin." ifadesini kullandı.

Hükümetinin, yasa dışı göçmenlerin hızlı bir şekilde gözaltına alınması ve sınır dışı edilmesine ilişkin ortaya koyduğu çabayı özetleyen Sunak, "Göçmen teknelerini durdurmak için ne gerekiyorsa yapacağım." dedi.

Yüksek hızlı tren projesi HS2'nin Manchester'a ulaşacak kuzey hattı iptal edildi

Sunak, son günlerde ülke kamuoyunun gündeminde yer alan yüksek hızlı tren projesi HS2'nin Manchester'a ulaşacak kuzey hattını iptal ettiğini açıkladı.

Projenin Birmingham ve Euston'ı birbirine bağlayan kısmını hükümetin tamamlayacağını aktaran Sunak, "İptal edilen kısım yerine, tasarruf ettiğimiz tüm parayı, ki bu 36 milyar sterlin, ülkenin kuzey, Midlands ve diğer bölümlerindeki farklı ulaşım projelerine yatıracağız." dedi.

Sunak ayrıca vergi kesintilerini gündeme almadıklarını ve "enflasyonu düşürmenin en büyük vergi indirimi" olduğunu sözlerine ekledi.

HS2 yüksek hızlı tren projesi ülkenin en büyük mevcut altyapı yatırımı özelliği taşıyordu. Projenin Londra ve Batı Midlands bölgesini birbirine bağlaması, Birmingham'a kadar uzandıktan sonraki aşamada kuzeyde Crewe, Manchester ve Leeds'e ulaşması hedefleniyordu.

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