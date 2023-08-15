ARA
Bist 100
7690,75
-0,6%
Bist 100
Dolar/TL
27,0598
0,0709%
Dolar/TL
Euro/TL
29,5861
0,346%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0925
0,1747%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1659
0,04%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İngiltere'de işsizlik rekor kırdı

Ülkede ikramiyeler hariç tutulan düzenli maaşlardaki yükseliş yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,8 ile rekor seviyede gerçekleşerek, enflasyon endişelerini de artırdı.

15 Ağustos 2023 | 11:08
0
İngiltere'de işsizlik rekor kırdı

Birleşik Krallık'ta işsizlik nisan-haziran döneminde yüzde 0,3 artışla yüzde 4,2'ye yükseldi.

Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı verilere göre, yılın ikinci çeyreğinde ülkede istihdam oranı bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 düşüşle yüzde 75,7 oldu.

Bu dönemde işsizlik ise son 6 aydır çalışmayanların sayısındaki artışın etkisiyle yüzde 0,3 artarak yüzde 4,2'ye yükseldi.

Ekonomik hareketsizlik oranının ise yüzde 0,1 azalarak yüzde 20,9'a gerilediği bu dönemde, uzun süreli hastalık nedeniyle aktif olmayanların sayısı da rekor seviyeye ulaştı.

Ayrıca, haziranda grevler nedeniyle 160 bin iş günü kaybı yaşandı. Bu kayıpların yarısı, sağlık sektörü çalışanlarının haziranda düzenlediği grevlerden kaynaklandı.

Maaşlar enflasyon endişelerini körükleyecek şekilde arttı

Bu yılın ikinci çeyreğinde çalışanların ikramiyeler hariç tutulan düzenli maaşlarındaki yıllık bazda artış yüzde 7,8 oldu ve karşılaştırılabilir kayıtların tutulmaya başlandığı 2001'den beri yıllık bazdaki en yüksek artış görüldü.

Beklentileri aşan yükseliş, ülkede enflasyon endişelerini artırırken, maaş artışları İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararları açısından önem taşıyor. Söz konusu veriler, bankanın eylüldeki toplantısında politika faizini 25 baz puan daha yükselterek yüzde 5,50'ye çıkarabileceğine yönelik öngörüleri destekliyor.

İkramiyeler dahil ortalama maaşlardaki yıllık artış aynı dönemde yüzde 8,2 oldu.

Reel olarak (enflasyona göre ayarlanmış) toplam ve düzenli maaşlar ise yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,5 ve yüzde 0,1 arttı.

Ülkede enflasyon haziranda beklentilerin üzerinde gerileyerek yüzde 7,9'a inmişti. Temmuz ayına ilişkin enflasyon ise 16 Ağustos'ta açıklanacak.

BoE Başkanı Andrew Bailey, daha önce yaptığı açıklamada, maaş artışlarındaki seviyenin sürdürülemez olduğunu belirtmişti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1659 0,04%
  • ALTIN ONS 1906,9 -0,03%
  • BIST 100 7690,75 -0,6%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,0598 0,0709%
  • EURO/TURK LIRASI 29,5861 0,346%
  • EURO/USD 1,0925 0,1747%
  • INGILIZ STERLINI 1,27325 0,35824%
  • JAPON YENI 145,403 -0,108%
  • KANADA DOLARI 1,34819 0,1575%
  • RUS RUBLESI 97,625 0,6443%
Günün En Çok Okunanları
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
BEDAŞ açıkladı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
BEDAŞ açıkladı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Zuckerberg'in 'kafes dövüşü' paylaşımına Musk'tan sert yanıt... Mesajlaşmalarını da paylaştı
Zuckerberg'in 'kafes dövüşü' paylaşımına Musk'tan sert yanıt... Mesajlaşmalarını da paylaştı
Bilim kurgu filmi gibi ama değil: Aylar önce rezervasyon yaptırmak gerekiyor
Bilim kurgu filmi gibi ama değil: Aylar önce rezervasyon yaptırmak gerekiyor
Hollywood'un ünlü filmlerine ev sahipliği yapmıştı... Howard Hughes'un malikenesi satışa çıktı
Hollywood'un ünlü filmlerine ev sahipliği yapmıştı... Howard Hughes'un malikenesi satışa çıktı
Sığınmacı gemisindeki bir göçmen: Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz
Sığınmacı gemisindeki bir göçmen: Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz
Benzine yeni zam geliyor
Benzine yeni zam geliyor
Meteoroloji il il açıkladı: Sıcaklık 10 derece artacak
GERİ
İLERİ
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
BEDAŞ açıkladı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Zuckerberg'in 'kafes dövüşü' paylaşımına Musk'tan sert yanıt... Mesajlaşmalarını da paylaştı
Bilim kurgu filmi gibi ama değil: Aylar önce rezervasyon yaptırmak gerekiyor
Hollywood'un ünlü filmlerine ev sahipliği yapmıştı... Howard Hughes'un malikenesi satışa çıktı
BEDAŞ açıkladı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Zuckerberg'in 'kafes dövüşü' paylaşımına Musk'tan sert yanıt... Mesajlaşmalarını da paylaştı
Bilim kurgu filmi gibi ama değil: Aylar önce rezervasyon yaptırmak gerekiyor
Hollywood'un ünlü filmlerine ev sahipliği yapmıştı... Howard Hughes'un malikenesi satışa çıktı
Sığınmacı gemisindeki bir göçmen: Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz
Zuckerberg'in 'kafes dövüşü' paylaşımına Musk'tan sert yanıt... Mesajlaşmalarını da paylaştı
Bilim kurgu filmi gibi ama değil: Aylar önce rezervasyon yaptırmak gerekiyor
Hollywood'un ünlü filmlerine ev sahipliği yapmıştı... Howard Hughes'un malikenesi satışa çıktı
Sığınmacı gemisindeki bir göçmen: Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz
Benzine yeni zam geliyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL