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  • İngiltere'de işsizlik şubat-nisan döneminde yüzde 0,1 arttı

İngiltere'de işsizlik şubat-nisan döneminde yüzde 0,1 arttı

İngiltere'de işsizlik şubat-nisan döneminde yüzde 0,1 yükselerek yüzde 3,8 oldu.

13 Haziran 2023 | 11:02
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İngiltere'de işsizlik şubat-nisan döneminde yüzde 0,1 arttı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede istihdam oranı şubat-nisan aylarını kapsayan üç aylık dönemde bir önceki çeyreklik döneme kıyasla yüzde 0,2 artışla yüzde 76'ye çıktı.

İşsizlik ise bu dönemde yüzde 0,1 artışla yüzde 3,8 oldu.

Bu dönemde, çalışanlar arasında ikramiyeler dahil toplam ücretteki artış yüzde 6,5 olurken, ikramiyeler hariç maaşlardaki yüzde 7,2 artışla salgın dönemi dışında görülen en yüksek büyüme görüldü.

Reel olarak (enflasyona göre ayarlanmış) toplam ve düzenli ücretler ise şubat-nisan döneminde yıllık bazda sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 1,3 geriledi.

Nisanda, grevler nedeniyle ülkede 257 bin iş gücü kaybı yaşandı.

İş gücüne dahil olmayanların oranı yüzde 0,4 düştü

İngiltere'de şubat-nisan döneminde işgücüne dahil olmayanların oranı bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,4 azalışla yüzde 21 olurken, bu oran salgın öncesi döneme göre yüzde 0,7 arttı.

ONS'nin öncü verilerine göre ise mayısta kadrolu çalışanların sayısı geçen yılın aynı ayına göre 23 bin yükseldi.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Darren Morgan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, istihdam sayısındaki artışla toplam çalışanların sayısının ilk kez salgın öncesi seviyeyi aşarak yeni bir rekor kırdığını belirtti.

Sağlık ve sosyal bakım sektörlerindeki büyümenin toplam istihdam artışındaki itici güç olduğunu kaydeden Morgan, "Çalışmayanların ya da iş aramayan insanların sayısı da arttı ve uzun vadeli hastalık nedeniyle iş gücüne dahil olmayanların sayısı rekor tazeledi." ifadesini kullandı.

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