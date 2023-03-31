İngiltere’de konut fiyatlarında 14 yılın en yüksek düşüşü

Konut finansman kuruluşu Nationwide’dan yapılan açıklamada, ülkede konut fiyatlarının bu yılın mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 düşüş kaydettiği bildirildi.

Açıklamada, bunun ülkede konut fiyatlarında yıllık bazda 2009 yılının haziran ayından bu yana en sert düşüşü olduğuna dikkat çekildi.

Kuruluşun açıklamasında değerlendirmesine yer verilen Nationwiden Başekonomisti Robert Gardner ise, “Tüketici güveni zayıf kaldığı ve hane halkı bütçeleri yüksek enflasyonun baskısı altında kaldığı için piyasanın yakın vadede çok fazla ivme kazanması zor.” ifadesini kullandı.

İngiltere Merkez Bankası’nın para politikası faizini artırması nedeniyle konut kredi faizlerinde de artış yaşanıyor.

Konut sahibi olmakta zorlanan ve borç yükü altında ezilen pek çok tüketici artan kiraları karşılamakta güçlük çekiyor.

Emlak şirketi Zoopla’nın verilerine göre ülkede kiralanabilir durumda olan konut stoku bir önceki yıla göre yüzde 11 azalmış durumda.

Geçen hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizinin yüzde 4’ten 4,25’e yükseltildiğini duyurmuştu.

İngiltere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın geçen hafta ülkenin farkı bölgelerindeki gıda bankalarında topladığı verileri yayımlamıştı.

Bu verilere göre, İngiltere’de derinleşen hayat pahalılığı krizi nedeniyle yaklaşık 2,1 milyon kişinin gıda bankalarından beslenmek zorunda kaldığı bildirilmişti.

İngiltere’de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine yaklaştı

Açıklamada, gıda bankalarından alınan verilere göre, toplumun yüzde 1’lik kısmını oluşturan yaklaşık 600 bin kişinin son 30 gün içerisinde gıda bankalarından en az bir kez yararlanmak zorunda kaldığı bildirilmişti.

İngiliz yardım kuruluşu Trussell Trust ise daha önce ülkede geçen yılın nisan ve aralık ayları arasında gıda bankalarından beslemek zorunda kalanların sayısı yüzde 52 artarak 1,3 milyona ulaştığı bildirilmişti.

İngiltere’de bu yılın şubat ayında ise enflasyon yüzde 10,4 seviyesine yükselerek, son 40 yılın en yüksek seviyesine yaklaşmıştı.

Ülkede geçen ay ise gıda fiyatlarında yüzde 18,2 ile son 45 yılın en sert artışı yaşanmıştı.



