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İngiltere'de sigara yasağı: Bu tarihte doğanlar ömür boyu alamayacak

İngiltere’de 2009'dan sonra doğanların sigara ve elektronik sigara satın alabilmesini yasaklayan tasarı parlamentoda onaylandı. Peki, İngiltere'deki sigara yasağı ne anlama geliyor? Uygulama nasıl olacak? İşte detaylar:

17 Nisan 2024 | 09:50
Son Güncellenme: 17 Nisan 2024 | 10:11
İngiltere'de sigara yasağı: Bu tarihte doğanlar ömür boyu alamayacak

İngiltere'de 2009'dan sonra doğanların sigara satın almasını yasaklayan tasarı Muhafazakar Parti'nin muhalefetine parlamentoda onaylandı. BBC'nin haberine göre Sağlık Bakanı Victoria Atkins yasayı savunurken milletvekillerine "bağımlılıkta özgürlük yoktur" dedi. Tütün ve Elektronik Sigara Yasa Tasarısı, Avam Kamarası'nda 67'ye karşı 383 oyla kabul edildi. Sigara yasağı ile 1 Ocak 2009’dan sonra doğanlara sigara satışı yasaklanıyor. Yasa ile bu yıl 15 yaşına giren çocuklar ömürleri boyunca sigara satın alamayacak.

İNGİLTERE'DEKİ SİGARA YASAĞI NEDİR?

BBC'nin haberine göre Başbakan Rishi Sunak, Birleşik Krallık'ta sigarayı etkili bir şekilde yasaklamak istiyor. Kısıtlamalar sigara içmeye değil Birleşik Krallık'taki sigara satışına yönelik. Yeni yasaya göre, şu anda 18 olan yasal sigara satış yaşı her yıl bir yıl artacak. Bu karar da 2009 yılı ve sonrasında doğan kişilerin hiçbir zaman yasal olarak sigara satın alamayacakları anlamına geliyor. Yasa, şu anda sigara satın almasına izin verilen kişileri etkilemiyor. Hükümet ise reşit olmayanlara yönelik satışını önlemek için İngiltere ve Galler'de reşit olmayanlara tütün ve elektronik sigara satan dükkanlara para cezası uygulanacak. Kontrol yapan yetkililere çocuklara tütün ya da elektronik sigara sattığı tespit edilen marketlere anında 100 sterlin ceza kesme yetkisi geliyor. Mahkemeler de ayrıca 2500 sterlin ek para cezası verebilecek. Hükümet ise bu karar için 30 milyon sterlin harcayacağını; tutarın ise karaborsada sigara sakışıyla mücadeleyi içerdiği belirtiliyor.

NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?

BBC'nin haberine göre sigara yasağının yasalaşmasıdan önce Lordlar Kamarası'nda oylama yapılması gibi hâlâ atılması gereken birkaç adım daha var. Ancak habere göre tasarının 2024'ün ikinci yarısında yapılması beklenen genel seçimlerden önce yasalaşması da mümkün.

Hükümet yeni sistemin 2027 yılına kadar yürürlüğe girmesini hedefliyor.

İngiltere'de 16-17 yaş arası gençlerin %12'sinden fazlası sigara içiyor. BBC'nin haberine göre son 10 yılda sigara içen 11-17 yaş arası gençlerin sayısı azalmış olsa da, bu yaş grubunda elektronik sigara ve tek kullanımlık elektronik sigaralara ilgi arttı. İngiltere şimdi sadece sigara değil elektronik sigaraya karşı da mücadele etmeye hazırlanıyor.
 

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