İngiltere’de koronavirüs kısıtlamaları 4 aşamada kaldırılacak. Peki, kısıtlamalar hangi takvimle kaldırılacak? İşte detaylar ve takvim:

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs kısıtlamalarının 8 Mart’tan itibaren dört aşamada kaldırılmasının planlandığını açıkladı. BBCTürkçe’nin aktardığı habere göre Johnson yeni yol haritasının ülkedeki kısıtlamaları “temkinli ama bir daha geriye dönülmeyecek şekilde yumuşatacağını” söyledi.

Johnson’ın açıkladığı 4 aşamaları plan şöyle:

1. Aşama

İngiltere’de 8 Mart’tan itibaren bütün okullar açılacak, iki kişi açık havada buluşabilecek. 29 Mart’tan itibaren ise iki farklı haneden kişiler ya da en fazla 6 kişi açık havada buluşabilecek. Açık hava sporlarına izin verilecek.

2. Aşama

İkinci aşamaya 12 Nisan’dan itibaren geçilecek. Berberler, kuaförler ve restoran ve kafe gibi yerler açılabilecek. Bu tarihten itibaren 6 kişiye kadar bu tür yerlerde buluşmak mümkün olacak.

3. Aşama

Eğer vaka sayıları istendiği gibi düşerse 17 Mayıs’tan itibaren 3. aşama yürürlüğe girecek. İki farklı aileden kişiler kapalı mekanlarda buluşabilecek. Sinemalar, oteller açılacak. Konserlere ve spor müsabakalarının seyircili yapılmasına, sosyal mesafe önlemleri alınarak başlanacak. Stadyumlarda 10 bin kişiye kadar seyirciye izin verilebilecek.

4. Aşama

İşler istenildiği gibi giderse 21 Haziran’da dördüncü aşamaya geçilecek. Bu dönemde 6 kişilik buluşmalar 30 kişiye çıkabilecek. Sosyal temasla ilgili bütün yasal sınırlamalar kaldırılabilecek ve ekonominin hala kapalı olan, gece kulüpleri gibi sektörleri de açılacak.

HER AŞAMADA 4 KRİTERE BAKILACAK

İngiltere’de bir aşamadan diğerine geçilirken 4 kritere bakılacak. Ve durum olumlu gidiyorsa yeni aşama devreye alınacak.