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İngiltere Maliye Bakanı Hunt: "Gıda enflasyonu endişe verici şekilde yüksek"

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, enflasyonun nisanda yüzde 8,7'ye gerilemesine rağmen gıda enflasyonunun "endişe verici" şekilde yüksek olduğunu belirtti.

24 Mayıs 2023 | 14:28
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İngiltere Maliye Bakanı Hunt: "Gıda enflasyonu endişe verici şekilde yüksek"

Hunt, bugün açıklanan enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmesinde, enflasyonu düşürmek için doğru yolda olduklarını fakat rehavete kapılmamak gerektiğini ifade etti.

Nisanda enflasyonun yüzde 8,7'ye indiğini ve bunun bir yıldan uzun süredir görülen en düşük seviye olduğunu kaydeden Hunt, "Hala yapılacak iş var, özellikle gıda fiyatlarında. Gıda fiyatları hala hızla yükseliyor ve gıda enflasyonu endişe verici şekilde yüksek seviyede." diye konuştu.

Hunt, hükümetin enflasyonu yarı yarıya azaltmak için net bir planı olduğunu aktardı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise Twitter hesabından paylaştığı videoda, göreve geldiğinde enflasyonu yarı yarıya azaltacağına yönelik söz verdiğini anımsatarak, "Bugün, enflasyonun düştüğüne yönelik cesaret verici haberleri aldık ancak enflasyon hala çok yüksek. Bugünkü veriler hala yapılacak çok iş olmasına rağmen planın işe yaradığını gösteriyor." dedi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, İngiltere'de yıllık enflasyon nisanda beklenenden az gerileyerek yüzde 8,7'ye indi. Enflasyon martta yüzde 10,1 olmuştu.

Martta yüzde 19,2 ile son 45 yılın en yüksek seviyesini gören gıda enflasyonu ise nisanda kısıtlı yavaşlama göstererek yüzde 19,1'e geriledi.

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