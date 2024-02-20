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İngiltere Merkez Bankası Başkanından faiz indirimi mesajı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, piyasaların bu yıl BoE’den faiz indirimleri beklemesinin mantıksız olmadığını belirtti.

20 Şubat 2024 | 16:34
İngiltere Merkez Bankası Başkanından faiz indirimi mesajı

Bailey, BoE Başkan Yardımcısı Ben Broadbent ve Para Politikası Kurulu üyeleri Swati Dhingraile ve Megan Greene ile İngiliz Parlamentosu'nda Hazine Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.

İngiliz ekonomisinde tam istihdamın pozitif bir haber olduğunu vurgulayan Bailey, "Ekonominin halihazırda belirgin bir yükseliş işaretleri gösterdiğini değerlendiriyoruz." dedi.

Piyasaların BoE’den bu yıl faiz indirimini fiyatlamasının “mantıksız” olmadığını dile getiren Bailey, “Piyasa temelde bu yıl içinde faiz oranlarını düşüreceğimizi eğride somutlaştırıyor. Piyasa eğrisini onaylamıyoruz. (Faizleri) ne zaman ya da ne kadar düşüreceğimize dair bir tahminde bulunmuyoruz. Piyasanın borçlanma maliyetlerindeki düşüşleri değerlendirmesi mantıksız değil” ifadesini kullandı.

Öte yandan, İngiliz ekonomisi geçen yıl ekim-aralık döneminde yüzde 0,3 ile beklentinin üzerinde küçülürken son iki çeyrektir daralarak teknik resesyona girmişti.

 

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