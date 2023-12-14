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İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentiler doğrultusunda son 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit bıraktı.

14 Aralık 2023 | 15:22
Son Güncellenme: 14 Aralık 2023 | 16:01
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İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu

BoE'den yapılan açıklamaya göre, Para Politikası Kurulunun (PPK) toplantısında, üyeler 6'ya 3 oy ile politika faizini sabit tutmaya karar verdi.

PPK tutanaklarında, üç üyenin politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 5,50'ye çıkarılması yönünde görüş bildirdiği kaydedildi.

Bankanın işaret ettiği istikamete ilişkin koşulların, politika faizinin 2024'ün üçüncü çeyreğine kadar yüzde 5,25'te kalması ve 2026 sonunda kademeli olarak yüzde 4,25'e düşürülmesi yönünde olduğu ifade edilen tutanaklarda, geçiş döneminin ilk yarısında gayrisafi yurt içi hasılanın yatay seyretmesinin ve gelecek yılın başından itibaren ekonomide gevşemenin artmasının beklendiği aktarıldı.

Tutanaklarda, enflasyonun 2025 sonunda yüzde 2'lik hedefe geri dönmesinin öngörüldüğü belirtilerek, sonrasında enflasyonun bu hedefin altına düşeceği tahmin edildi.

İngiliz ekonomisinin ekim ayında yüzde 0,3 daraldığı hatırlatılan tutanaklarda, iş gücü piyasasında bir miktar gevşeme görüldüğüne yönelik işaretler olduğuna işaret edildi.

Ülkede çekirdek enflasyonun yıl sonunda mevcut seviyesinde seyretmesinin beklendiği, hizmet sektörü enflasyonun gelecek yılın ocak ayında baz etkisiyle geçici olarak yükseliş göstermesinin öngörüldüğü aktarılan tutanaklarda, İngiliz ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla yüzde 0,5 büyüme kaydetmesinin beklendiği ve gelişen ekonomilerin büyüme hızları arasında ayrışmanın arttığı vurgulandı.

Orta Doğu'daki gerilime rağmen Brent petrolün varil başı fiyatının PPK'nin kasımdaki toplantısından bu yana yaklaşık yüzde 17 azalarak varil başına 75 dolara gerilediği ifade edilen tutanaklarda, bu azalışta gerileyen küresel talebin etkili olduğu bildirildi.

Tutanaklarda, "Temel mal fiyatları enflasyonunun önümüzdeki çeyreklerde daha da düşeceği tahmin ediliyor. Bu durum, baz etkileri ve küresel mal fiyatları enflasyonundaki düşüş de dahil olmak üzere azalan maliyet baskılarının yansımasından kaynaklanıyor." ifadelerine yer verildi.

İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde yıllık bazda yüzde 4,6 ile piyasa beklentisinden fazla yavaşlama göstermişti. BoE, enflasyonu yüzde 2'ye çekmeyi ve bu seviyede korumayı hedefliyor.

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