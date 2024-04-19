AA'nın aktardığı habere göre İran Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla bilinen yarı resmi Fars Haber Ajansı, İran’ın orta kesiminde yer alan, aynı zamanda nükleer tesise de ev sahipliği yapan İsfahan şehrindeki 8. Ana Jet Üssü yakınlarında patlama sesi duyulduğunu bildirdi.Yarı resmi Mehr Haber Ajansı ise yerel saatle 04.00 dolaylarında İsfahan 8. Ana Jet Üssü civarında 3 mini İHA'nın alçak irtifa hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini aktardı. İran resmi ajansı IRNA da haberinde, ülkenin bir çok yerinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini, Tebriz’in kuzey batı bölgesinde hava savunma sisteminin şüpheli bir hedefi tespiti sonucu ateşlendiğini duyurdu. Sabaha karşı bazı bölgelerde tespit edilen şüpheli hava cisimleri sonucu alçak irtifa hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtilen haberde, ülkenin hiçbir yerinde büyük çaplı patlama olmadığı, uzun ve orta menzilli hava savunma sisteminin devreye alınmadığı aktarıldı.

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALAR YALANLANDI

Sosyal medyada İsfahan’daki nükleer santralde patlama olduğu ve hasar oluştuğu yönündeki paylaşımlara ilişkin de İsfahan'daki kritik tesisler ve nükleer merkezlerde durumun güvenli olduğu, herhangi olumsuz bir durum yaşanmadığı ifade edildi. Devlet televizyonu güvenilir olduğunu belirttiği kaynaklarına dayandırarak İsfahan’daki nükleer tesisin saldırıya uğramadığını aktarırken yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da kentte herhangi bir füze saldırısı yaşanmadığını küçük dronların vurulmuş olabileceğini bildirdi.

İSRAİL NE DİYOR?

CNN'nin haberine göre İsrail ordusu Cuma günü İran'daki patlama raporları sorusu üzerine "şu anda bir yorumlarının olmadığını" söyledi. İsrail ordu sözcülüğü, AA muhabirinin sorusu üzerine ise "henüz bu konuda yorum yapmadıkları" yanıtını verdi. Sözcülük, halka yapılan güvenlik talimatlarında henüz değişiklik yapılmadığını aktardı. AA'nın Amerikan New York Times (NYT) gazetesine dayandırdığı haberinde ise İsrail'in İran'a yönelik son saldırısına ilişkin adı açıklanmayan İsrailli iki savunma yetkilisinin açıklamasına yer verildi. Habere göre İsrailli yetkililer, yerel saatle cuma sabahı erken saatlerde "İsrail ordusunun İran'a yönelik bir saldırı düzenlediğini" doğruladı.

HEDEF NERESİYDİ?

Hedef neydi? CNN'nin haberine göre bu soru henüz belirsizliğini koruyor ancak ABD'li bir yetkili CNN'e saldırının hedefinin nükleer olmadığını söyledi. FARS'a göre askeri bir radar olası bir hedefti. FARS'ın bildirdiğine göre, patlamanın duyulduğu Gahjaworstan, İsfahan Havaalanı yakınında ve "Ordu Hava Kuvvetlerinin sekizinci üssü.

EMEKLİ ABD'Lİ GENERALE GÖRE BU BİR MESAJ

CNN International'a konuşan emekli bir ABD Ordusu Tümgenerali, İran'a düzenlenen saldırının muhtemelen hem misilleme amaçlı hem de uyarı amaçlı bir mesaj olduğunu söyledi. Emekli Tümgeneral Mark MacCarley, İsrail'in İran'ın önemli nükleer tesislerin bulunduğu İsfahan eyaletini hedef alarak muhtemelen İran'ın savunmasını alt edebileceği konusunda uyarıda bulunduğu mesajını verdiğini düşünüyor: "İsrailliler misilleme yapmak zorundaydı ama aynı zamanda bu misillemede bir mesaj da vardı ve bu şuydu: 'Evet, bunu başarabiliriz. Bunu bir daha yapma. Bir daha yaparsan, o zaman her şey patlak verir".

Amerikan medyası: İsrail bir saldırı düzenledi

AA'nın derlemesine göre ilk olarak Amerikan ABC News kanalının ABD'li bir yetkiliye dayandırarak verdiği İsrail'in İran'a yönelik saldırı haberi, daha sonra CBS News ve CNN tarafından da takipçilerine aktarıldı. Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre İsrail, yerel saatle cuma sabahı erken saatlerde İran'a yönelik bir karşı saldırı düzenledi. CNN'e konuşan ABD'li yetkili ise Biden yönetiminin İsrail'in "İran'a yönelik bu karşı saldırısına yeşil ışık yakmadığını" ve ABD'nin bölgede kapsamlı bir çatışma istemediğini vurguladı.

