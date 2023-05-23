İran’da ilk kez bir Rus bankası temsilcilik açtı

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığına bağlı Ticareti Geliştirme Teşkilatı Başkanı Ali Rıza Peymanpak, Twitter hesabındaki paylaşımında, Rusya’nın en büyük ikinci bankası VTB Bank’ın İran’da temsilcilik açtığını açıkladı.

Peymanpak, “Ticareti Geliştirme Teşkilatının devam eden çabaları sonucunda Rusya’nın en büyük ikinci bankası olan VTB Bank, İran’da temsilciliğini açtı. Bu, İran’da doğrudan varlığı olan ilk Rus bankasıdır ve döviz gelirlerinin bir kısmının tröst ağından bankacılık ağına aktarılmasında ve ticaretin şeffaflığında etkili olacaktır” ifadelerini kullandı.

Başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin yaptırımları altındaki İran ve Rusya, ticari ve mali işbirliğini artırarak, doları kademeli olarak bankacılık işlemlerinden ve ikili ticaretten çıkarmaya çalışıyor. (AA)