İran petrolü için kritik karar: ABD satışlara geçici izin verdi

ABD, İran ile yürütülen diplomatik temaslar kapsamında dikkat çeken bir adım attı. ABD Hazine Bakanlığı, İran menşeli ham petrol, petrokimya ürünleri ve petrol ürünlerinin üretimi, satışı ve teslimatına yönelik işlemler için 60 günlük geçici muafiyet tanıdı. Karar, İsviçre'de süren görüşmelerde kaydedilen ilerlemenin ardından geldi.

İsviçre görüşmeleri etkili oldu

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük geçici bir genel lisans yayımlandığını duyurdu. Bessent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

İsviçre'de devam eden görüşmeleri "verimli" olarak tanımlayan Bessent, bu doğrultuda İran'ın Hürmüz Boğazı'nda serbest ve açık geçişi sağlama ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin ülkeye girişine izin verme taahhüdünde bulunduğunu aktardı.

İran petrolüne 60 günlük geçici lisans

Bessent, "Bu çerçevede Hazine, İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük geçici bir genel lisans yayımlamıştır." ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yayımlanan genel lisansa göre, İran menşeli ham petrol, petrokimya ürünleri ve petrol ürünlerinin üretimi, satışı, teslimatı veya gemilerden boşaltılması gibi normalde yasak olan tüm işlemlere geçici muafiyet sağlandı.

Ödemeler dolar üzerinden yapılabilecek

Yayımlanan lisansa göre, geçici izin 21 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak. Muafiyet süresi boyunca İran petrolüne ilişkin işlemlerde ödemelerin ABD doları cinsinden yapılmasına da izin verilecek.