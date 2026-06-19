Petrol yükseldi, altın geriledi: Piyasalarda dengeler değişti

Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yurt içi piyasalarda temkinli görünüm devam etti. Borsa İstanbul günü düşüşle tamamlarken, altın fiyatlarında da geri çekilme yaşandı.

Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,3 değer kaybederek 6 milyon 300 bin liraya düştü. Uluslararası piyasalarda ons altın ise 4 bin 150 dolar seviyesinde işlem gördü.

BIST 100 günü ekside kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,63 düşüşle 14.734,50 puandan tamamladı. Gün içinde 14.657,77 puana kadar gerileyen endeks, en yüksek 14.876,07 puanı gördü. Toplam işlem hacmi ise 198,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hisselerin çoğu değer kaybetti

BIST 100 endeksinde yer alan hisselerin 65'i günü düşüşle tamamlarken, 30 hisse yükseldi, 5 hisse ise yatay seyretti. Günün en fazla işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları, Europower Enerji, Akbank, İş Bankası (C) ve ASELSAN oldu.

Mali endeks sınırlı yükseliş kaydederken, teknoloji, hizmetler ve sanayi endekslerinde düşüş yaşandı. Finansal kiralama ve faktoring hisseleri günün öne çıkan kazançlı grupları arasında yer aldı.

Petrol fiyatları yükselişe geçti

Enerji piyasalarında ise farklı bir tablo oluştu. Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,9 artışla 79,9 dolardan işlem gördü. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, küresel enerji piyasalarında arz ve jeopolitik gelişmelerin etkisinin sürdüğüne işaret etti.

Döviz piyasalarında son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre doların efektif kuru alışta 46,24 lira, satışta ise 46,43 lira oldu.

Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi 1,1473 seviyesinde işlem görürken, sterlin/dolar paritesi 1,3226 olarak kaydedildi.