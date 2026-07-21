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  • İranlı askeri kaynak: Hürmüz Boğazı gemi trafiğine kapalı

İranlı askeri kaynak: Hürmüz Boğazı gemi trafiğine kapalı

İranlı bir askeri kaynak, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapalı olduğunu ve ABD'nin "hasmane eylemleri" sürdüğü sürece, söz konusu durumda herhangi bir değişiklik yapılmayacağını belirtti.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İranlı askeri kaynak: Hürmüz Boğazı gemi trafiğine kapalı

Fars Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan askeri kaynak, boğazdan gemilerin geçişine izin verilmediğini ve stratejik su yolundan geçiş için herhangi bir izin verilmeyeceğini ifade etti.

Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen İran Silahlı Kuvvetlerinin elinde bulunduğunu söyleyen kaynak, boğazın yeniden açılması veya kısıtlamaların sürdürülmesine ilişkin kararların yalnızca güvenlik değerlendirmeleri ve ulusal çıkarlar doğrultusunda alınacağını savundu.

ABD'nin "hasmane eylemleri" sürdüğü sürece söz konusu durumda herhangi bir değişiklik yapılmayacağını dile getiren İranlı askeri kaynak, deniz taşımacılığının güvenliğinde yaşanabilecek aksaklıklar ve bunların sonuçlarından, "askeri eylemleri ve gerilimi artıran politikalarıyla bölge güvenliğini tehlikeye atan tarafların" sorumlu olacağını kaydetti.

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