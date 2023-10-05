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İş yerinin WhatsApp grubundan çıkarılan çalışana rekor tazminat

İngiltere'de bir mahkeme hasta olduğu sırada Whatsapp grubundan çıkarılan çalışana ayrımcılık yapıldığını söyleyerek 130 bin sterlin tazminat verilmesine hükmetti.

05 Ekim 2023 | 09:30
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İş yerinin WhatsApp grubundan çıkarılan çalışana rekor tazminat

Batı Londra'daki Hounslow belediyesine ait bir tesis yönetim şirketi olan Coalo'da çalışan 60 yaşındaki Mark Brosnan, sırtındaki bir yaralanma nedeniyle hastalık iznindeyken "önemli güvenlik bilgilerini iletmek" için kullanılan bir grup sohbetinden çıkarıldığını söyledi.

İş mahkemesi, kendisini sohbete dahil etmeme kararının haksız olduğunu tespit etti ve İş Hakimi Sarah George, çalışanları başkalarıyla paylaşılan mesajların dışında bırakmanın "olumsuz bir davranış" oluşturabileceğini söyledi.

Ağustos 2021'deki toplantıda işçi, "hastalık nedeniyle devamsızlık nedeniyle WhatsApp grubundan çıkarıldığını" öğrendi.

Brosnan, yöneticilerden yanıt gelmeyince ve hastalık maaşının tamamını alamadıktan sonra Aralık 2021'de şirketten ayrıldı.

Mahkeme, şirketin "tamamen mantıksız" davranışı nedeniyle Mark Brosnan'a 134 bin 411 sterlin tazminat ödenmesine karar verdi.

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