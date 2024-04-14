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  • İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

İsrail, dün gece İran'dan başlatılan insansız hava araçları (İHA) saldırısı nedeniyle kapattığı hava sahasını sivil uçuşlara yeniden açtı.

14 Nisan 2024 | 10:34
İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrailli yetkililer, İHA saldırıları nedeniyle 7 saat kapalı kalan hava sahasının sivil havacılık trafiğine açıldığını belirtti.

Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda da uçuşlar yeniden başladı.

Öte yandan dünya genelinde sivil havacılık trafiğini takip eden "Flight Radar 24" internet sitesi de (05:15 GMT) saatiyle İsrail hava sahası üzerinden çok sayıda uçağın geçiş yaptığını gösterdi.

Ancak Tahran ile Tel Aviv arasındaki gerilim devam ederken, birçok havayolu hala rota olarak hala Kuzey Sina ve Türk hava sahası üzerindeki hava koridorlarını kullanıyor.

İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuşlar, Tel Aviv saatiyle 01.00-07.00 arasında İran'dan başlatılan insansız hava araçları (İHA) saldırısı nedeniyle durdurulmuştu.

- İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti. İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı. AA

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