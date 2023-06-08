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İsveç merkezli Autoliv 8 bin kişiyi işten çıkarıyor

Dünyanın önde gelen emniyet kemeri ve hava yastığı üreticisi İsveç merkezli Autoliv, artan maliyetler nedeniyle Avrupa'da birçok fabrikayı kapatma ve yaklaşık 8 bin çalışanını işten çıkarma kararı aldı.

08 Haziran 2023 | 15:54
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İsveç merkezli Autoliv 8 bin kişiyi işten çıkarıyor

Autoliv’den yapılan açıklamada, başta Avrupa olmak üzere, maliyetleri azaltmak için 2025 yılına kadar 8 bin kişinin işten çıkarılacağı belirtildi.

Söz konusu işten çıkarmaların İsveç merkezli Autoliv’in iş gücünün yüzde 11'ine denk geldiğinin ifade edildiği açıklamada, maliyet azaltma önlemlerinin Avrupa'daki birkaç fabrikanın kapatılmasını içerdiği de aktarıldı.

Autoliv Üst Yöneticisi (CEO) Mikael Bratt, konuya ilişkin değerlendirmesinde "Tüm alanlarda nasıl faaliyet gösterdiğimizi basitleştirmeyi ve konsolide etmeyi hedefliyoruz. Personel sayısındaki azalma, her seviyedeki yönetici pozisyonları dahil olmak üzere ofislerimizde, teknik merkezlerimizde ve fabrikalarımızda bulunan kişileri etkileyecektir.” ifadesini kullandı.

Autoliv, 27 ülkede yaklaşık 70 bin kişilik istihdam sağlıyor. Şirketlerin satışları 2022’de 8,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

İsveçli otomobil üreticisi Volvo Cars da geçen ay 1.300 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu.

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