İsveç'te yeni göç politikası: Ülkeden ayrılana 36 bin dolara kadar destek

Geçmişte Avrupa’da sığınmacılara yönelik en açık politikalardan birini izleyen ülkeler arasında yer alan İsveç, son 10 yılda göç konusunda farklı bir çizgiye yöneldi. Bu değişimin son adımlarından biri de gönüllü geri dönüşleri artırmaya yönelik mali destek uygulaması oldu.

Sağ koalisyon hükümetinin 2026 yılı başında başlattığı program, Avrupa Birliği dışından gelen ve belirlenen ikamet şartlarını sağlayan yabancıları kapsıyor. Ülkelerine kendi istekleriyle dönmeyi tercih eden bu kişilere 350 bin İsveç kronuna kadar destek veriliyor. Yaklaşık 36 bin dolara denk gelen ödemeyle hükümet, İsveç'ten gönüllü olarak ayrılanların sayısını artırmayı amaçlıyor.

En fazla sığınmacı kabul eden Avrupa ülkelerinden biriydi

Gönüllü geri dönüş için başlatılan yeni destek, İsveç'in 2015’ten itibaren göç alanında attığı politika değişikliği adımlarına eklendi.

Avrupa'nın yoğun bir göç hareketiyle karşı karşıya kaldığı 2015'te İsveç yaklaşık 163 bin sığınmacıya kapılarını açmış ve nüfusuna kıyasla en fazla sığınmacı kabul eden Avrupa ülkeleri arasına girmişti. Ancak sonraki 10 yıllık dönemde sığınma başvurularında belirgin bir gerileme yaşandı. 2025 itibarıyla ülkeye yapılan başvurular, 2015’te kaydedilen seviyenin yaklaşık yüzde 96 altında kaldı.

Farklı dillerde tanıtım yapılması planlanıyor

Gönüllü geri dönüş uygulamasına 1,3 milyar İsveç kronu kaynak ayıran hükümet, programın daha geniş kitlelere ulaşması için farklı dillerde tanıtım yapılmasını da planlıyor.

Başbakan Ulf Kristersson, ülkeden gönüllü ayrılışların artırılmasını göç politikalarının öncelikli hedeflerinden biri olarak gösterirken, sağ koalisyon hükümetini dışarıdan destekleyen İsveç Demokratları da uygulamaya en güçlü desteği veren siyasi aktörler arasında bulunuyor.

Otobüslerde geri dönüş desteği ilanları

Programın duyurulması için yürütülen çalışmaların yanı sıra İsveç Demokratları da ayrı bir kampanya başlattı. Parti, temmuz ayında otobüslerde yayımlanan ilanlarda Somalili göçmenleri hedef kitle olarak belirleyerek geri dönüş desteğinden yararlanma şartlarına ilişkin bilgi verdi.

Hükümet ise uygulamanın ülkede yaşayan yabancılara ulaşması amacıyla resmi internet kanallarında birden fazla dilde bilgilendirme yaptı.

Göç tartışmalarını da gündeme getirdi

İsveç’in gönüllü geri dönüşlere yönelik attığı adım, Avrupa'da göç politikaları üzerine yürütülen tartışmalara da yansıdı.

Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde yüksek oy oranına ulaşan Almanya için Alternatif (AfD) partisinin bazı üyeleri, İsveç'in geri dönüşleri mali destekle teşvik eden uygulamasına olumlu yaklaştıklarını belirtti.

Geri dönüş desteğine 171 kişi başvurdu

Uygulamanın hayata geçirilmesinden sonraki ilk veriler, programın ne ölçüde karşılık bulduğuna ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. Yıl başından bu yana mali destek karşılığında İsveç’ten gönüllü olarak ayrılmayı kabul edenlerin sayısının 171 olduğu açıklandı.

Toplam nüfusu 10,6 milyon olan ve yaklaşık 2 milyon yabancı doğumlu kişinin yaşadığı İsveç’te bu sayı, geri dönüş programının etkisinin sorgulanmasına neden oldu.

Geri dönüş desteğinin kapsamı genişletilsin çağrısı

İsveç Demokratları, gönüllü geri dönüş desteğinden daha fazla kişinin yararlanabilmesi için programın kapsamının genişletilmesini talep ediyor. Partinin önerisine göre uygulama yalnızca ikamet izni bulunan yabancıları kapsamamalı, sonradan İsveç vatandaşı olan göçmenler de vatandaşlıktan vazgeçmeleri halinde mali destekten faydalanabilmeli.

Vatandaşlık şartları da sıkılaşıyor

İsveç’in göç alanında attığı adımlar gönüllü geri dönüş programının ötesine uzanıyor. Hükümet, ülkede uzun süre kalmak ve vatandaşlık hakkı kazanmak için aranan koşulları daha sıkı hale getirecek çeşitli düzenlemeler üzerinde de çalışıyor.

Vatandaşlığa geçiş sürecinde İsveççe yeterliliği ile ülke hakkındaki temel bilgilere yönelik şartların güçlendirilmesi de entegrasyon politikası kapsamında öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.