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İstanbul'un havasında dikkat çeken tablo: Kirlilik yüzde 11 arttı

İstanbul’un hava kirliliğine ilişkin dikkat çeken bir veri ortaya çıktı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde yürütülen çalışmaya göre, kentte hava kirliliği ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 arttı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'un havasında dikkat çeken tablo: Kirlilik yüzde 11 arttı

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından İstanbul'da 2025 ve 2026'nın ağustos aylarında hava kirliliği oranına ilişkin çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonları tarafından kaydedilen havadaki partikül madde (PM10) oranı incelendi.

Hava kirliliği geçen yıla göre yüzde 11 arttı

Buna göre, İstanbul'da ağustos ayındaki partikül madde konsantrasyonu ortalaması 26 istasyonda metreküp başına 31,9 mikrogram, geçen yılın aynı ayında ise 28,87 mikrogram olarak belirlendi.

Partiküler madde kaynaklı hava kirliliği geçen yıla göre yüzde 11 arttı.

Hava kirliliğinn en yoğun olduğu bölge "Sultangazi 1" oldu

Ağustos ayında kentte partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon metreküp başına 53,06 mikrogramla "Sultangazi 1" oldu. Bunu sırasıyla metreküp başına 51,26 mikrogramla "Sultangazi 2" ve 44,28 mikrogramla "Tuzla" istasyonları izledi.

Aynı dönemde hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon metreküp başına 19,44 mikrogramla "Alibeyköy" oldu. Partikül madde kirliliği "Kandilli 1" istasyonunda 19,66 mikrogram, "Ümraniye 1" istasyonunda ise 19,77 mikrogram ölçüldü.

Bu kapsamda, kentteki partikül madde hava kirliliği oranının 9 istasyonda azaldığı, 17 istasyonda ise arttığı tespit edildi.

İstanbul'daki istasyonlarda ölçülen partikül madde ortalamaları

Hava kirliliği oranının ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla arttığı istasyon yüzde 120,05 ile "Sarıyer", yüzde 95,29 ile "Kumköy" olarak belirlendi.

Aynı dönemde partikül madde hava kirliliği oranının en fazla azaldığı istasyon yüzde 30,89 ile "Yenibosna" oldu. Bunu sırasıyla yüzde 23,77 ile "Bağcılar", yüzde 21,82 ile "Maslak" istasyonları takip etti.

İstanbul'daki istasyonlarda ölçülen partikül madde ortalamaları şu şekilde:

İstasyonlar2025 ağustos µg/m32026 ağustos µg/m3Değişim yüzdesi
Aksaray32,5433,32,31
Alibeyköy23,519,44-17,26
Arnavutköy15,6626,6370,04
Avcılar33,1131,34-5,35
Bağcılar31,0523,67-23,77
Beşiktaş19,8622,9915,76
Beylikdüzü33,9841,321,54
Büyükada19,1421,8614,21
Çatladıkapı30,0633,110,13
Esenler24,0826,449,81
Kadıköy23,1429,5227,59
Kağıthane 136,6141,1912,53
Kandilli 118,219,668,07
Kartal25,1831,123,52
Kumköy20,0939,2495,29
Maslak26,8220,97-21,82
Sancaktepe46,1942,75-7,45
Sarıyer15,4533,99120,05
Selimiye35,7633,06-7,54
Sultangazi 135,7153,0648,58
Sultangazi 232,5551,2657,45
Sultangazi 350,2840,2-20,05
Tuzla39,4844,2812,17
Ümraniye 121,2519,77-6,93
Üsküdar 122,1122,461,57
Yenibosna38,826,82-30,89
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