Özak GYO ve Marriott International’dan turizmde iş birliği

2028 yılında açılması planlanan The Ritz-Carlton, Kemer, All-Inclusive otelinin Kemer’e üst segment uluslararası bir ziyaretçi kitlesi kazandırması hedefleniyor.

Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, anlaşmaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Özak olarak turizmi uzun vadeli büyüme vizyonumuzun stratejik alanlarından biri olarak görüyoruz. 2004 yılında Ela Excellence Resort Belek ile başlayan ve ilklere ev sahipliği yaptığımız turizm yolculuğumuzda edindiğimiz deneyimi, Özak GYO’nun proje geliştirme yetkinliğini, konut projelerinde yakaladığı ivmeyi ve yüksek kalite standartları ile sektörde edindiği güçlü konumunu Ela Hospitality’nin otel işletmeciliği uzmanlığıyla birleştiriyoruz. Projelerimizi misafirlerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını merkeze alarak şekillendiriyoruz. The Ritz-Carlton, Kemer ile bu birikimimizi lüks konaklamada yeni bir segmente taşıyor; projenin özgün konumuyla uyumlu, güçlü bir resort konsepti ve farklı bir tatil deneyimi oluşturuyoruz. Bu yenilikçi turizm yaklaşımımız ile Kemer’i daha önce ziyaret etmeyen, lüks konaklamada en üst düzey hizmet ve kişiselleştirilmiş deneyimler arayan uluslararası misafirlerin beklentilerine yanıt vermeyi amaçlıyoruz. Böylece Kemer’e yeni bir ziyaretçi kitlesi kazandırırken Türkiye’nin lüks turizmdeki rekabet gücüne katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu proje, Özak’ın uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde bu yeni vizyon ve yaklaşımla turizm alanında hayata geçireceğimiz yeni projeleri de kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz.”

Marriott International ile ortak vizyon

Marriott International Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı Neal Jones ise şunları söyledi: “The Ritz-Carlton, Kemer, All-Inclusive için imzaladığımız anlaşma, Marriott’un Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki gözde tatil destinasyonlarında lüks portföyünü genişletmeye yönelik süregelen odağını yansıtıyor. Proje, lüks resort segmentindeki dönüşümü yansıtırken misafirlerin giderek daha fazla talep ettiği ve The Ritz-Carlton ile özdeşleşen ayrıcalıklı hizmet, rafine tasarım ve kişiselleştirilmiş deneyimleri bütünsel bir her şey dahil resort anlayışıyla bir araya getiriyor.”

The Ritz-Carlton, Kemer, All-Inclusive’de resort deneyimi

2028 yılında kapılarını açması planlanan The Ritz-Carlton, Kemer, All-Inclusive, özenle tasarlanmış 141 oda ve süitten oluşacak. Konaklama seçenekleri arasında ayrıcalıklı bir konaklama deneyimi sunmak üzere tasarlanan bir, iki, üç, dört ve beş yatak odalı villalardan oluşan seçkin bir koleksiyon da yer alacak.

Tesisin ayrıca her şey dahil konsepti kapsamında zengin gastronomi deneyimi sunması planlanıyor. Her yaştan misafire hitap edecek olanaklar arasında son teknolojiyle donatılmış bir fitness merkezi, çeşitli kapalı ve açık yüzme havuzları, iyi yaşam ve sağlıklı uzun yaşam odaklı kapsamlı bir spa, çocuk kulübü ve tenis ile padel kortlarını içeren bir spor merkezi bulunacak. Planlanan geniş kapalı ve açık etkinlik alanları ise eğlence organizasyonları, kutlamalar, inziva programları ve sosyal buluşmalar için özgün bir ortam sağlayacak.

Akdeniz’in ışıltılı kıyıları ile Toros Dağları’nın göz alıcı silueti arasında yer alan Kemer, doğanın tüm cömertliğini sergileyen manzarası, ılıman iklimi ve kültürel değerleri sayesinde tam anlamıyla etkileyici bir tatil destinasyonu olarak öne çıkıyor.

Konaklama sektöründe 40 yılı aşkın küresel deneyime sahip olan ve imza sürecinde projeye danışmanlık veren Servotel’in kurucusu Ömer İsvan ve yönetici ortağı Ayla Heyfegil, Özak GYO ile Marriott International’ı ilk iş birlikleri için bir araya getirmekten gurur duyduklarını belirtti.