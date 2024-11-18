İsveçli batarya devi Northvolt iflasın eşiğinde

Avrupa’nın otomotiv endüstrisi için bir zamanlar büyük umut vaadeden şirketin geleceği, son dönemdeki kurtarma paketi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından birkaç gün içinde kesinleşebilir.

Northvolt, operasyonlarına devam edebilmek için kısa vadeli finansman sağlama çabalarına devam ederken, aynı zamanda iflas başvurusu ya da Bölüm 11 koruması gibi alternatif çözümleri de gözden geçiriyor.

Financial Times'ın haberine göre zaman daraldığı için bu seçeneklerin her biri üzerinde duruluyor.

Volkswagen, Goldman Sachs, Siemens ve JPMorgan gibi büyük yatırımcılardan ve Kanada ile Almanya’dan 15 milyar dolardan fazla finansman sağlayan şirket, elektrikli araçlar için kritik batarya teknolojisinde Asya gruplarının egemenliğine karşı Avrupa’nın yanıtı olmayı hedefliyordu.

Ancak Northvolt, kuzey İsveç’teki Skellefteå fabrikasında üretimi artırmakta büyük zorluklar yaşadı. Şirket, BMW’nin bu yıl başında 2 milyar dolarlık sözleşmesini iptal etmesinin ardından ciddi bir krizle karşı karşıya kaldı.