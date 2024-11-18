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İsveçli batarya devi Northvolt iflasın eşiğinde

İsveçli batarya üreticisi Northvolt’un geleceği, şirketin alacaklılardan korunma başvurusu yapmayı ya da iflas etmeyi değerlendirmesiyle belirsizliğe girdi.

18 Kasım 2024 | 09:59
İsveçli batarya devi Northvolt iflasın eşiğinde

Avrupa’nın otomotiv endüstrisi için bir zamanlar büyük umut vaadeden şirketin geleceği, son dönemdeki kurtarma paketi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından birkaç gün içinde kesinleşebilir. 

Northvolt, operasyonlarına devam edebilmek için kısa vadeli finansman sağlama çabalarına devam ederken, aynı zamanda iflas başvurusu ya da Bölüm 11 koruması gibi alternatif çözümleri de gözden geçiriyor. 

Financial Times'ın haberine göre zaman daraldığı için bu seçeneklerin her biri üzerinde duruluyor. 

Volkswagen, Goldman Sachs, Siemens ve JPMorgan gibi büyük yatırımcılardan ve Kanada ile Almanya’dan 15 milyar dolardan fazla finansman sağlayan şirket, elektrikli araçlar için kritik batarya teknolojisinde Asya gruplarının egemenliğine karşı Avrupa’nın yanıtı olmayı hedefliyordu. 

Ancak Northvolt, kuzey İsveç’teki Skellefteå fabrikasında üretimi artırmakta büyük zorluklar yaşadı. Şirket, BMW’nin bu yıl başında 2 milyar dolarlık sözleşmesini iptal etmesinin ardından ciddi bir krizle karşı karşıya kaldı.

 

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Piyasaları haftaya yoğun gündem bekliyor: Yurt içinde gözler faiz kararında
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (16.11.2024)
Borsada bugün bedelsiz başvurusu duyuran 2 şirket
Borsa, altın, dolar, fonlar.... Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
SPK Başkanı açıkladı: 2024'ün halka arz karnesi
Ekim sonu itibarıyla 31 şirket piyasadan toplam 55,9 milyar lira tutarında fon sağladı
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ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmesini duyurdu
Powell'ın mesajları piyasalarda nasıl yankı buldu?
Borsa'da dün geri alım yapan 5 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket (14 Kasım)
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Kasım)
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