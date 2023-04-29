ARA
Bist 100
4617,93
-3,58%
Bist 100
Dolar/TL
19,4487
0,0623%
Dolar/TL
Euro/TL
21,4295
-0,0322%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1018
-0,0852%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1244,29
0,17%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İtalya'da ChatGPT'ye erişim engeli kaldırıldı

İtalya Verileri Koruma Ajansının ABD merkezli OpenAI'nin ChatGPT yapay zeka sohbet robotuna kişisel verileri toplama kurallarını ihlal ettiği şüphesiyle getirdiği geçici erişim engelini kaldırdığı bildirildi.

29 Nisan 2023 | 10:12
0
İtalya'da ChatGPT'ye erişim engeli kaldırıldı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, bir OpenAI sözcüsü, ChatGPT'nin İtalya'daki kullanıcılar için yeniden erişime açık hale geldiğini açıkladı.

Söz konusu yetkili, İtalya’daki kullanıcılara yeniden hizmet verecekleri için heyecanlı olduklarını ve kullanıcıların mahremiyetlerini korumaya sadık olduklarını belirtti.

OpenAl sözcüsü, İtalya Verileri Koruma Ajansı'nın gündeme getirdiği sorunları açıklığa kavuşturduklarını kaydetti.

İtalyan basınında da çıkan haberlerde, OpenAl'nin ChatGPT kullanıcılarının gizliliğini koruma ve kullanıcı haklarına daha fazla dikkat göstermeyi taahhüt ettiği ifade edildi.

İtalya Verileri Koruma Ajansı, geçen ay ABD merkezli OpenAI'nin ChatGPT yapay zeka sohbet robotuna kişisel verileri toplama kurallarını ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlatmış, uygulamaya erişimi 31 Mart'ta geçici olarak durdurmuştu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1244,29 0,17%
  • ALTIN ONS 1989,4 0,07%
  • BIST 100 4617,93 -3,58%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,4487 0,0623%
  • EURO/TURK LIRASI 21,4295 -0,0322%
  • EURO/USD 1,1018 -0,0852%
  • INGILIZ STERLINI 1,2566 0,54047%
  • JAPON YENI 136,316 1,722%
  • KANADA DOLARI 1,35504 -0,33906%
  • RUS RUBLESI 79,975 -1,9914%
Günün En Çok Okunanları
Bir uzmana göre zekayı geliştiren 8 yiyecek önerisi
Ereğli Demir Çelik’ten pay geri alım kararı
Ereğli Demir Çelik’ten pay geri alım kararı
Deprem sonrası konut arayışı ve fiyatlarının tırmandığı 2 il
Deprem sonrası konut arayışı ve fiyatlarının tırmandığı 2 il
SPK onayladı: Bir halka arz daha geliyor
SPK onayladı: Bir halka arz daha geliyor
Togg'dan teslimat tarihi açıklaması
Togg'dan teslimat tarihi açıklaması
TOKİ İstanbul'da 20 dükkanı satış sundu: İşte detaylar
TOKİ İstanbul'da 20 dükkanı satış sundu: İşte detaylar
Ekonomistlerden nisan enflasyonu tahmini
Ekonomistlerden nisan enflasyonu tahmini
UEZ2023 | Liderler gelecek ajandalarını açıkladı
GERİ
İLERİ
Bir uzmana göre zekayı geliştiren 8 yiyecek önerisi
Ereğli Demir Çelik’ten pay geri alım kararı
Deprem sonrası konut arayışı ve fiyatlarının tırmandığı 2 il
SPK onayladı: Bir halka arz daha geliyor
Togg'dan teslimat tarihi açıklaması
Ereğli Demir Çelik’ten pay geri alım kararı
Deprem sonrası konut arayışı ve fiyatlarının tırmandığı 2 il
SPK onayladı: Bir halka arz daha geliyor
Togg'dan teslimat tarihi açıklaması
TOKİ İstanbul'da 20 dükkanı satış sundu: İşte detaylar
Deprem sonrası konut arayışı ve fiyatlarının tırmandığı 2 il
SPK onayladı: Bir halka arz daha geliyor
Togg'dan teslimat tarihi açıklaması
TOKİ İstanbul'da 20 dükkanı satış sundu: İşte detaylar
Ekonomistlerden nisan enflasyonu tahmini
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL