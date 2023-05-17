Japon ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

Japonya Kabine Ofisi verilerine göre, ülke ekonomisi, ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 genişledi. Ekonomi, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,6 büyüme kaydetti. Piyasalarda beklenti, Japon ekonomisinin ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 0,7 büyümesi yönündeydi.

Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olan Japonya, geçen yılın üçüncü ve son çeyreğinde küçülerek "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade edilen teknik resesyona girmişti. İlk çeyrekte kaydedilen yüzde 1,6'lık büyüme ile ülke, teknik resesyondan çıkmış oldu.

İlk çeyrekte hizmet sektörü merkezli özel tüketim yüzde 0,6 genişlerken, şirketlerin yatırımları arttı. İç talepteki artış, mal ve hizmet ihracatında ilk çeyrekteki yüzde 4,2'lik düşüşten kaynaklanan olumsuz etkiyi telafi etti.

Japonya Ekonomi Bakanı Shigeyuki Goto, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Japonya'nın nominal GSYH'sinin 570,1 trilyon yen (4,1 trilyon dolar) ile rekor seviyeye ulaştığını ve bunun kısmen artan fiyatların yardımıyla olduğunu belirtti.