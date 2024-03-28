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  • Japon firma bebek bezinden vazgeçip yeni pazara yöneliyor: Peki, neden?

Japon firma bebek bezinden vazgeçip yeni pazara yöneliyor: Peki, neden?

Bir Japon bebek bezi üreticisi, bebekler için bez üretimini durduracağını açıkladı. Şirket artık yetişkinlere yönelik pazara odaklanacağını duyurdu. Peki, neden?

28 Mart 2024 | 01:51
Son Güncellenme: 28 Mart 2024 | 01:54
Japon firma bebek bezinden vazgeçip yeni pazara yöneliyor: Peki, neden?

BBC'nin haberine göre Oji Holdings, ülkede yeni pazarlara yönelen son firma. Çünkü Japonya'da doğum oranları rekor seviyede düşük ve bu durum ülkede bu tarz değişikliklere yol açıyor. Makaleye göre Japonya'da 10 yılı aşkın bir süredir yetişkin bezi satışları bebek bezi satışlarını geride bırakmış.

  • Japonya'da 2023 yılında doğan bebek sayısı 758.631. Bu rakam bir önceki yıla göre %5,1 daha düşük. Bu rakam 1970'lerde iki milyonun üzerindeydi.
  • Oji Holdings yaptığı açıklamada, iştiraki Oji Nepia'nın yılda 400 milyon bebek bezi ürettiğini duyurdu. Üretim, şirketin 700 milyon bebek bezi ile zirveye ulaştığı 2001'den bu yana her yıl geriliyor.
  • 2011 yılında Japonya'nın en büyük bebek bezi üreticisi Unicharm, yetişkin bezi satışlarının bebek bezi satışlarını geçtiğini açıklamış.

YETİŞKİN BEZİ PAZARI BÜYÜYOR

Tam tersi şekilde yetişkin bezi pazarı büyüyor.  Japonya şu anda dünyanın en yaşlı nüfuslarından birine sahip ve nüfusun neredeyse %30'u 65 yaş ve üzerinde. Geçen yıl, 80 yaşın üzerindekilerin oranı ilk kez %10'u aşmış.

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