ARA
Bist 100
9139,46
-0,17%
Bist 100
Dolar/TL
32,0079
0,2475%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9552
-0,1123%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0921
-0,1404%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2247,44
0,49%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Japonya ekonomisi teknik resesyondan "kıl payı" kurtuldu

Japonya ekonomisi teknik resesyondan "kıl payı" kurtuldu

Japonya ekonomisi, 2023'ün 4. çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 0,4 büyüme kaydederek teknik resesyonun önüne geçti.

11 Mart 2024 | 14:53
Son Güncellenme: 11 Mart 2024 | 15:14
Japonya ekonomisi teknik resesyondan "kıl payı" kurtuldu

Japonya'da revize edilen veriler, ekonominin geçen yıl ekim-aralık döneminde güçlü sermaye harcamalarının da desteğiyle büyümeye döndüğünü ve bu sayede teknik bir resesyondan kıl payı kurtulduğunu ortaya koydu.

Buna göre, ülkede 4. çeyreğe ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 0,4 artış kaydetti.

Geçici veriler, Japonya ekonomisinin önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 0,4 daraldığını göstermişti. Japonya'da, GSYH 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8, yıllı bazda ise yüzde 3,2 azalış kaydetmişti.

Analistler, sendikalar ve işverenler arasında bu yılki Shunto bahar ücret görüşmelerinde güçlü ücret artışları olabileceğine dair işaretlerin görülmesi üzerine, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) 18-19 Mart'taki toplantısında para politikasını normalleştirebileceği yönündeki beklentilerin arttığını belirtti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2247,44 0,49%
  • ALTIN ONS 2183,97 0,29%
  • BIST 100 9139,46 -0,17%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,939 -0,085%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34941 0,05969%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,75 -0,1315%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,0079 0,2475%
  • EURO/DOLAR 1,0921 -0,1404%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9552 -0,1123%
  • STERLIN/DOLAR 1,28094 -0,41399%
Günün En Çok Okunanları
Yerel zincir marketlerden ramazan boyunca fiyat sabitleme ve indirim kararı
Yerli-yabancı zincirler otel açma yarışında
Yerli-yabancı zincirler otel açma yarışında
İTO Başkanı'ndan 'asgari ücrette ara zam' açıklaması
İTO Başkanı'ndan 'asgari ücrette ara zam' açıklaması
Mesa "Eşitliğe Saygılı Çalışma Ortamı Rehberi" hazırladı
Mesa "Eşitliğe Saygılı Çalışma Ortamı Rehberi" hazırladı
Zorlu Enerji, CDP’de liderlik seviyesine yükseldi
Zorlu Enerji, CDP’de liderlik seviyesine yükseldi
Pilotlar uyuyakaldı, uçak rotasından saptı
Pilotlar uyuyakaldı, uçak rotasından saptı
Böyle bir çiftliği muhtemelen hiç görmediniz
Böyle bir çiftliği muhtemelen hiç görmediniz
TCMB'den "Baz Etkisi" başlıklı finansal okuryazarlık videosu
GERİ
İLERİ
Yerel zincir marketlerden ramazan boyunca fiyat sabitleme ve indirim kararı
Yerli-yabancı zincirler otel açma yarışında
İTO Başkanı'ndan 'asgari ücrette ara zam' açıklaması
Mesa "Eşitliğe Saygılı Çalışma Ortamı Rehberi" hazırladı
Zorlu Enerji, CDP’de liderlik seviyesine yükseldi
Yerli-yabancı zincirler otel açma yarışında
İTO Başkanı'ndan 'asgari ücrette ara zam' açıklaması
Mesa "Eşitliğe Saygılı Çalışma Ortamı Rehberi" hazırladı
Zorlu Enerji, CDP’de liderlik seviyesine yükseldi
Pilotlar uyuyakaldı, uçak rotasından saptı
İTO Başkanı'ndan 'asgari ücrette ara zam' açıklaması
Mesa "Eşitliğe Saygılı Çalışma Ortamı Rehberi" hazırladı
Zorlu Enerji, CDP’de liderlik seviyesine yükseldi
Pilotlar uyuyakaldı, uçak rotasından saptı
Böyle bir çiftliği muhtemelen hiç görmediniz
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL