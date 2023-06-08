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Japonya ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü

Japon ekonomisinin, bu yılın ilk çeyreğinde şirketlerin güçlü yatırımlarıyla öncü tahminlerin üzerinde büyüdüğü bildirildi.

08 Haziran 2023 | 12:31
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Japonya ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü

Japonya Kabine Ofisi verilerine göre, ülke ekonomisi, ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 genişledi. Ekonomi, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,7 büyüdü.

17 Mayıs'taki öncü verilere göre, ülke ekonomisi, Ocak-Mart 2023'te bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,6 büyüme kaydetti.

Piyasalarda nihai veriye ilişkin beklenti, Japon ekonomisinin ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 1,9 büyüyeceği yönündeydi.

İlk çeyrekte hizmet sektörü bazlı özel tüketim yüzde 0,6 genişlerken, şirketlerin sermaye yatırımları yüzde 1,4 arttı.

İç talepteki artış, mal ve hizmet ihracatında ilk çeyrekteki yüzde 4,2'lik düşüşten kaynaklanan olumsuz etkiyi telafi etti.

Japonya Kabine Ofisi, Ekim-Aralık 2022 dönemine ilişkin büyüme verisini yüzde 0,4 olarak revize ederken, Japon ekonomisi de "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade edilen teknik resesyona girmemiş oldu.

Ekonomistler, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olan Japonya'nın ikinci çeyrekte daha yavaş da olsa büyümesinin devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

 

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