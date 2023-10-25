JPMorgan CEO'su, merkez bankalarını tahminlerini hedef aldı: "Yüzde 100 hatalı"

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, merkez bankalarının ekonomik tahminlerine güvenilmemesi konusunda uyarıda bulundu ve çok da uzak olmayan bir geçmişte bu tahminlerin "%100 yanlış" çıktığını kaydetti.

CNBC'nin haberine göre Dimon, Suudi Arabistan'da düzenlenen Future Investment Initiative (FII) konferansındaki bir panelde yaptığı konuşmada, "Olasılıklar ve ihtimaller için hazırlanın, tek bir hareket tarzı belirlemeyin, çünkü bunu belirleyen birini hiç görmedim" dedi.

Dimon, "18 ay önce merkez bankalarının %100 yanıldığını belirtmek isterim. Gelecek yıl neler olabileceği konusunda oldukça temkinli olurdum." dedi.

ABD'nin en büyük bankasının başkanı, merkez bankalarının ve hükümetlerin tüm bunları yönetebileceğine dair duyguyu eleştirerek, "Temkinliyim" mesajı verdi.

Fed'in bu yıl faizleri tekrar artırıp artırmayacağına ilişkin olarak Dimon, "Faizlerin 25 baz puan ya da daha fazla artmasının bir fark yaratacağını sanmıyorum, sıfır, hiç" dedi.