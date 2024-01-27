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JPMorgan CEO'sundan 'ABD ekonomisi uçuruma doğru sürükleniyor' uyarısı

JPMorgan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su, ABD'nin bir krize dönüşmeden önce borcunu ele alması gerektiği konusunda uyardı

27 Ocak 2024 | 11:15
JPMorgan CEO'sundan 'ABD ekonomisi uçuruma doğru sürükleniyor' uyarısı

JPMorgan Chase Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jamie Dimon, ABD'nin bir uçuruma doğru hızla ilerlediğini ve ülkenin borçlarının artmaya devam ettiğini belirterek, bu durumun bir krize dönüşmeden ele alınması gerektiği uyarısında bulundu.

Ülkenin en büyük bankasının CEO'su katıldığı bir panelde, federal hükümetin sorunu ele almaması halinde bunun ekonomi için ne anlama geleceğine ilişkin görüşü sorulduğunda bu uyarıyı yaptı.

Dimon yanıtına 1982 yılında ekonominin nasıl göründüğünü hatırlatarak başladı; enflasyon %12, faiz oranı %21,5 ve işsizlik %10 civarındaydı ve borç gayrisafi yurtiçi hasılanın %35'i civarındaydı. Bugün borcun GSYH'ye oranının %100'ün üzerinde olduğunu ve 2035 yılına kadar %130'a ulaşacağının tahmin edildiğini belirtti.

Dimon, "Bu bir uçurum, uçurumu görüyoruz. Yaklaşık 10 yıl sonra, saatte 60 mil hızla [ona doğru] gidiyoruz." dedi. 

 

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