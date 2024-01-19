JPMorgan, şimdiye kadarki en kârlı yılın ardından CEO Dimon'nın tazminatını artırdı

Bankanın Perşembe günü yaptığı düzenleyici başvuruda, Dimon'un 2023 tazminatının 2022'deki 34,5 milyon dolardan 36 milyon dolara yükseldiği açıklandı. 2023 yılı için belirlenen tutar, 1,5 milyon dolarlık baz maaş ve 34,5 milyon dolarlık performansa dayalı tazminatı içeriyordu.

Bankadan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu, firmanın böylesine yetenekli ve deneyimli bir yönetici tarafından yönetilmesi açısından benzersiz derecede şanslı bir konumda olduğunu kabul etmeye devam etmektedir" denildi.

67 yaşındaki Dimon şu anda büyük bir ulusal bankanın en uzun süre görev yapan CEO'su. JPMorgan, varlıkları itibariyle ABD'deki en büyük kredi kuruluşudur.

Geçtiğimiz Cuma günü JPMorgan, 2023 yılı boyunca 49,6 milyar dolar kâr elde ederek tüm rakiplerini geride bıraktığını ve bir önceki yıllık kazanç rekorunu kırdığını bildirdi.

Ocak ayının başında JPMorgan hisseleri tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 172 $'a ulaştı. 31 Aralık 2005'te Dimon'un CEO olarak atanmasından bu yana JPMorgan hisseleri %167'den fazla yükseldi.