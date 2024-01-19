ARA
Bist 100
7996,7
-0,24%
Bist 100
Dolar/TL
30,1955
0,2081%
Dolar/TL
Euro/TL
32,9062
0,1901%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0887
0,1605%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1970,17
0,55%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • JPMorgan, şimdiye kadarki en kârlı yılın ardından CEO Dimon'nın tazminatını artırdı

JPMorgan, şimdiye kadarki en kârlı yılın ardından CEO Dimon'nın tazminatını artırdı

JPMorgan Chase (JPM), 2023 yılında rakiplerini geride bırakarak ABD'nin en fazla para kazanan bankası olmasının ardından CEO Jamie Dimon'un tazminatını artırdı.

19 Ocak 2024 | 16:40
JPMorgan, şimdiye kadarki en kârlı yılın ardından CEO Dimon'nın tazminatını artırdı

Bankanın Perşembe günü yaptığı düzenleyici başvuruda, Dimon'un 2023 tazminatının 2022'deki 34,5 milyon dolardan 36 milyon dolara yükseldiği açıklandı. 2023 yılı için belirlenen tutar, 1,5 milyon dolarlık baz maaş ve 34,5 milyon dolarlık performansa dayalı tazminatı içeriyordu.

Bankadan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu, firmanın böylesine yetenekli ve deneyimli bir yönetici tarafından yönetilmesi açısından benzersiz derecede şanslı bir konumda olduğunu kabul etmeye devam etmektedir" denildi.

67 yaşındaki Dimon şu anda büyük bir ulusal bankanın en uzun süre görev yapan CEO'su. JPMorgan, varlıkları itibariyle ABD'deki en büyük kredi kuruluşudur.

Geçtiğimiz Cuma günü JPMorgan, 2023 yılı boyunca 49,6 milyar dolar kâr elde ederek tüm rakiplerini geride bıraktığını ve bir önceki yıllık kazanç rekorunu kırdığını bildirdi.

Ocak ayının başında JPMorgan hisseleri tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 172 $'a ulaştı. 31 Aralık 2005'te Dimon'un CEO olarak atanmasından bu yana JPMorgan hisseleri %167'den fazla yükseldi.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1970,17 0,55%
  • ALTIN ONS 2029,36 0,35%
  • BIST 100 7996,7 -0,24%
  • DOLAR/JAPON YENI 148,09 -0,061%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34611 -0,25157%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 87,8985 -0,8309%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,1955 0,2081%
  • EURO/DOLAR 1,0887 0,1605%
  • EURO/TURK LIRASI 32,9062 0,1901%
  • STERLIN/DOLAR 1,26805 -0,14647%
Günün En Çok Okunanları
Fırlatma gerçekleşti: Alper Gezeravcı uzay yolunda
Türkiye'ye yerleşti, eşiyle fabrika kurdu, ihracat yapıyorlar: Neden Niksar'ı seçtiler?
Türkiye'ye yerleşti, eşiyle fabrika kurdu, ihracat yapıyorlar: Neden Niksar'ı seçtiler?
Alper Gezeravcı uzaya giderken yanında ne götürüyor?
Alper Gezeravcı uzaya giderken yanında ne götürüyor?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (19.1.2024)
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (19.1.2024)
Merkez Bankası 2024'ün ilk anket sonuçlarını açıkladı... Dolar ve enflasyon yıl sonu tahminleri
Merkez Bankası 2024'ün ilk anket sonuçlarını açıkladı... Dolar ve enflasyon yıl sonu tahminleri
TCMB Ocak 2024 faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
TCMB Ocak 2024 faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
Dünyada aranırken Türk akademisyenler bulmuştu: Di Caprio paylaştı
Dünyada aranırken Türk akademisyenler bulmuştu: Di Caprio paylaştı
SPK'dan 6 şirketin sermaye artırımına onay
GERİ
İLERİ
Fırlatma gerçekleşti: Alper Gezeravcı uzay yolunda
Türkiye'ye yerleşti, eşiyle fabrika kurdu, ihracat yapıyorlar: Neden Niksar'ı seçtiler?
Alper Gezeravcı uzaya giderken yanında ne götürüyor?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (19.1.2024)
Merkez Bankası 2024'ün ilk anket sonuçlarını açıkladı... Dolar ve enflasyon yıl sonu tahminleri
Türkiye'ye yerleşti, eşiyle fabrika kurdu, ihracat yapıyorlar: Neden Niksar'ı seçtiler?
Alper Gezeravcı uzaya giderken yanında ne götürüyor?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (19.1.2024)
Merkez Bankası 2024'ün ilk anket sonuçlarını açıkladı... Dolar ve enflasyon yıl sonu tahminleri
TCMB Ocak 2024 faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
Alper Gezeravcı uzaya giderken yanında ne götürüyor?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (19.1.2024)
Merkez Bankası 2024'ün ilk anket sonuçlarını açıkladı... Dolar ve enflasyon yıl sonu tahminleri
TCMB Ocak 2024 faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
Dünyada aranırken Türk akademisyenler bulmuştu: Di Caprio paylaştı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL