ARA
Bist 100
4923,91
0,23%
Bist 100
Dolar/TL
19,2584
0,0135%
Dolar/TL
Euro/TL
21,0272
0,0041%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0919
-0,0348%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1242,98
0,02%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Güney Kore'den kilit teknoloji sektörlerine 122 milyar dolar yatırım kararı

Güney Kore'den kilit teknoloji sektörlerine 122 milyar dolar yatırım kararı

Güney Kore, 2027 yılına kadar yarı iletkenler, ekran sistemleri ve yeni nesil pillerden oluşan üç temel teknoloji sektörünü geliştirmek amacıyla araştırma ve geliştirmeye toplam 122 milyar dolar aktaracak.

07 Nisan 2023 | 10:37
0
Güney Kore'den kilit teknoloji sektörlerine 122 milyar dolar yatırım kararı

Yonhap’ın haberine göre, Bilim Bakanlığı tarafından duyurusu yapılan yol haritasında söz konusu üç teknoloji sektöründe yeni pazarlar hedefleniyor.

Hükümet ve özel sektör tarafından ortaklaşa oluşturulan 122 milyar dolarlık fon, yerel şirketler ve araştırma merkezlerinin en son teknolojileri geliştirmesi ve yarı iletkenler, ekran sistemleri ve yeni nesil pillerden oluşan üç temel teknoloji sektörünün gelişimi ve ticaret kapasitesinin artırılmasında kullanılacak.

Bilim Bakanı Lee Jong-ho, yaptığı açıklamada, "Yarı iletkenler, ekranlar ve yeni nesil piller, özel sektörümüzün rekabet gücü sayesinde Kore ekonomisini destekleyen sektörler" diyerek, hükümetin, kilit teknoloji sektörlerinde dünyaya liderlik etmek için özel sektörle el ele vereceğini ifade etti.

Asya'nın dördüncü en büyük ekonomisi olan Güney Kore, büyüme ivmesini yeniden kazanmak amacıyla ülkenin kilit ekonomik sektörlerine mali ve idari desteğini artırıyor.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1242,98 0,02%
  • ALTIN ONS 2007,49 -0,66%
  • BIST 100 4923,91 0,23%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,2584 0,0135%
  • EURO/TURK LIRASI 21,0272 0,0041%
  • EURO/USD 1,0919 -0,0348%
  • INGILIZ STERLINI 1,24414 0,00924%
  • JAPON YENI 131,59 -0,15%
  • KANADA DOLARI 1,35047 0,09376%
  • RUS RUBLESI 82,51 1,0855%
Günün En Çok Okunanları
TÜİK: 2021'de Türkiye'ye göç yüzde 117 arttı... En fazla yabancı girişi bu 5 ülkeden
'Cep telefonunun babası'na göre gelecekte telefonlar böyle olacak
'Cep telefonunun babası'na göre gelecekte telefonlar böyle olacak
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
Yapay zekaya sorduk: İş kurarken nelere dikkat edilmeli... Gelen 7 öneri
Yapay zekaya sorduk: İş kurarken nelere dikkat edilmeli... Gelen 7 öneri
Çeşme'de şaşkına çeviren dolu fırtınasıyla ilgili açıklama
Çeşme'de şaşkına çeviren dolu fırtınasıyla ilgili açıklama
36 ilde 271 arsa satılacak
36 ilde 271 arsa satılacak
Apple CEO'su Tim Cook kafasını boşaltmak için yaptığı bir numaralı şeyi söylüyor
Apple CEO'su Tim Cook kafasını boşaltmak için yaptığı bir numaralı şeyi söylüyor
Biotrend Enerji’ye yeni CEO
GERİ
İLERİ
TÜİK: 2021'de Türkiye'ye göç yüzde 117 arttı... En fazla yabancı girişi bu 5 ülkeden
'Cep telefonunun babası'na göre gelecekte telefonlar böyle olacak
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
Yapay zekaya sorduk: İş kurarken nelere dikkat edilmeli... Gelen 7 öneri
Çeşme'de şaşkına çeviren dolu fırtınasıyla ilgili açıklama
'Cep telefonunun babası'na göre gelecekte telefonlar böyle olacak
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
Yapay zekaya sorduk: İş kurarken nelere dikkat edilmeli... Gelen 7 öneri
Çeşme'de şaşkına çeviren dolu fırtınasıyla ilgili açıklama
36 ilde 271 arsa satılacak
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
Yapay zekaya sorduk: İş kurarken nelere dikkat edilmeli... Gelen 7 öneri
Çeşme'de şaşkına çeviren dolu fırtınasıyla ilgili açıklama
36 ilde 271 arsa satılacak
Apple CEO'su Tim Cook kafasını boşaltmak için yaptığı bir numaralı şeyi söylüyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL