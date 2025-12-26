Kadınlar: Son yıllarda kadınların da kendi aralarında dövüşmesi daha yaygın hale gelmiştir. Onlar da erkekler gibi onurlarını korumak veya kişisel sorunlarını çözmek için ringe çıkarlar.

Çocuklar: Küçük çocuklar, ailelerinin gözetiminde "cesaret antrenmanı" tadında kısa dövüşler yaparlar. Bu, topluluğun bir parçası olma ve korkuyla başa çıkma eğitiminin bir parçası olarak görülür.