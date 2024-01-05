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Konteyner fiyatlarına “Kızıldeniz” zammı

Oluşan güvenlik tehdidi sonucu Kızıldeniz’den nakliye kullanımının azalmasıyla Asya, Avrupa ve ABD arasında konteyner fiyatları artıyor.

05 Ocak 2024 | 09:54
Son Güncellenme: 05 Ocak 2024 | 10:10
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Konteyner fiyatlarına “Kızıldeniz” zammı

Kargo ve ödeme platformu Freightos.com verilerine göre Asya’dan Kuzey Avrupa’ya 40 feet’lik yük konteyner spot fiyatı yüzde 173’lük artışla 4 bin doları aştı.

Asya’dan Akdeniz’e yük taşıma maliyeti de 5 bin 175 dolara yükseldi. Asya’dan Kuzey Amerika’nın Doğu yakasına 40 feet’lik konteyner fiyatları da yüzde 55 artışla 3,900 dolara çıktı. 

Freightos Araştırma Müdürü Judah Levine Asya’dan Avrupa ve Akdeniz’e olan taşımacılık maliyetlerinin 2019’un ocak ayından beri 2 kattan fazla arttığını, ancak hala pandemi dönemindeki zirvelerin altında seyrettiğini belirtti. 

Drewry Dünya Konteyner Endeksi ise 21 Aralık’tan bu yana iki kat arttı. 

Yemen’de Husi militanların Kızıldeniz’de İsrail’le bağlantılı olan gemilere yönelik saldırıları nedeniyle gemiler daha uzun rotaları tercih etmeye başladı. IMF’nin PortWatch platformuna göre 2 Ocak’ta biten 10 günde Süveyş’ten geçişler yüzde 28 oranında azaldı.

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