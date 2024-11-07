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Kremlin: BRICS için tek para birimi “henüz mümkün değil”

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, BRICS nezdinde tek bir para biriminin yaratılmasının şu anda mümkün olmadığını söyledi.

07 Kasım 2024 | 09:31
Kremlin: BRICS için tek para birimi “henüz mümkün değil”

Peskov, başkent Moskova'da düzenlenen "Bilgi" isimli forumda konuştu.

Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'nin oldukça verimli geçtiğini belirten Peskov, "Çok sayıda misafirle, çok önemli müzakereler sonucunda çok önemli sonuçlar elde edildi. Bu hem ülkemiz hem de BRICS ile ilgilenen tüm ülkeler için geçerli." dedi.

Peskov, zirvede finans ve ekonomi alanındaki işbirliğinin de gündemde olduğuna işaret ederek, "BRICS nezdinde tek bir para biriminin yaratılması hakkında herhangi bir önemli konuşma oldu mu? Hayır, olmadı. Bu, şu anda pek mümkün değil." diye konuştu.

Alternatif bir ödeme sistemi kurulmasına yönelik tüm ülkelerin "henüz" işbirliğine hazır olmadığını belirten Peskov, "Öte yandan, bütün ülkeler, dünyanın rezerv para birimi ABD doları bize karşı politik bir araç olarak kullanılmaya başlandığında ya da SWIFT ödeme sistemi dünyadaki devletlerden birini bastırma girişimlerinde bir araç olarak kullanılmaya başlandığında bunun herkesin başına gelebileceğini anlıyorlar." ifadesini kullandı.

Peskov, söz konusu anlayış nedeniyle ülkelerin alternatif bir ödeme sistemi konusunda daha fazla çalışma yapmaya başladığını söyledi.

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