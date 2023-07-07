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Küresel gıda fiyatları 26 ayın en düşük seviyesinde

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının, bitkisel yağlar, tahıl ve süt ürünlerindeki düşüşün etkisiyle haziranda son 26 ayın en düşük seviyesine indiğini duyurdu.

07 Temmuz 2023 | 15:08
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Küresel gıda fiyatları 26 ayın en düşük seviyesinde

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 düşerek 122,3 puan oldu. Endeks, Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Mart 2022'deki rekor seviyesinden yaklaşık yüzde 23,4 gerileyen endeks, savaşla birlikte 159,7 puana ulaşarak rekor kırmıştı.

Bu arada, yüzde 124,3 puan olarak açıklanan mayıs ayı FAO Gıda Fiyat Endeksi verisi de 124 puan olarak revize edildi.

Küresel gıda fiyatlarının haziranda yeniden bitkisel yağlar ve tahıllar öncülüğünde düşüş göstermesi dikkati çekti.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, aylık bazda palm ve ayçiçeği yağlarının küresel fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yüzde 2,4 gerileyerek Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Endeks, bir yıl önceki seviyesinin yaklaşık yüzde 45,3 altına indi.

Tahıl Fiyat Endeksi, arpa, mısır, buğday ve pirinç fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle aylık bazda yüzde 2,1 ve yıllık bazda yüzde 23,9 düştü.

Şeker Fiyat Endeksi, Brezilya'da 2023-2024 şeker kamışı hasadındaki beklentilerin iyi olması ve durgun küresel ithalat talebinin tetiklediği art arda 4 aylık artışın ardından haziranda mayıs ayına göre yüzde 3,2 düştü. Endeks, yıllık bazda ise yüzde 29,75 yükseldi.

Aynı dönemde FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, peynir fiyatlarındaki düşüşün devam etmesiyle haziranda aylık bazda yüzde 0,8 ve yıllık bazda yüzde 22,2 geriledi.

Et Fiyat Endeksi de haziranda yüzde 0,2 arttı.

FAO, küresel üretim, tüketim, ticaret ve stok eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporu'nu da yayımladı. FAO, küresel tahıl üretiminin bu yıl buğday üretiminde beklenen iyileşme ile geçen yıla göre yüzde 1,1 artarak 2 miyar 819 milyon tona çıkacağı tahmininde bulundu.

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