IATA, şubat ayına ilişkin küresel toplam yolcu talebi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, şubatta yolcu trafiği (kilometre başı yolcu geliri- RPK) geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,5 artış gösterdi.

Böylece şubatta kilometre başı yolcu geliri, Kovid-19 salgınından önceki seviyenin yüzde 84,9'una ulaştı.

Uluslararası yolcu talebinin 2022'nin aynı ayına göre yüzde 89,7 arttığı şubatta yurt içi yolcu talebi de yüzde 25,2 yükseldi.

Uluslararası yolcu talebi şubatta salgın öncesi seviyenin yüzde 77,5'ine ulaşırken, yurt içi yolcu talebi de 2019'un aynı ayında kaydedilen seviyenin yüzde 97,2'si olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IATA Genel Müdürü Willie Walsh, belirsiz ekonomik sinyallere rağmen, dünya genelinde ve özellikle Asya-Pasifik bölgesinde hava yolu yolculuğuna olan talebin güçlü olmaya devam ettiğini ifade etti.

Yolcu talebinin şubatta 2019'daki seviyenin yaklaşık yüzde 15 altında kaldığına işaret eden Walsh, söz konusu farkın her ay kapandığını vurguladı.