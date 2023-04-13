Kuzey Kore füze denemesi yaptı, Japonya alarma geçti

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin, Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne orta ya da uzun menzilli balistik bir füze fırlattığını açıkladı.

Japonya Sahil Güvenliği, balistik füzenin, ülkenin kuzeyindeki Hokkaido bölgesi içine düşebileceği mesajı yayımladı.

"J-Alert" erken uyarı sistemi, bölgedeki halka bina içlerine ya da yer altı sığınaklarına tahliye çağrısı yaptı, caddelerde sirenler çalındı.

Yerel saatle 07.50 sularındaki uyarının ardından tahliye çağrısının sehven yapıldığı bildirildi.

Bakanlık, Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla, Kuzey Kore'ye protesto notası çekildiğini açıkladı.

Uyarı ve çağrı "uygun"

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, gazetecilere demecinde, J-Alert'in üstlendiği rol dolayısıyla, sehven de olsa yapılan uyarı ve tahliye çağrısının uygun olduğunu savundu.

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, balistik füzenin Hokkaido açıklarına ve Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına yerel saatle 08.00 sularında düştüğünü duyurdu.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, tehditkar füze denemesine ilişkin Ulusal Güvenlik Konseyini toplayacağını ve J-Alert sistemine yönelik durum tespiti yapılacağını bildirdi.

Bölge genelinde hızlı tren seferleri kısa süreliğine durduruldu.

Üç ülke yetkilileri görüştü

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, orta ya da uzun menzilli füzenin yerel saatle 07.23'te başkent Pyongyang yakınlarından Japon Denizi yönüne fırlatıldığını duyurdu.

Havada 1000 kilometre yol alan füzeye ilişkin, "Deneme yalnızca Kore Yarımadası değil, uluslararası toplumun barış ve istikrarına zarar veren ciddi bir provokatif eylem" şeklinde nitelendirildi.

Telefon görüşmesi yapan ABD, Japonya ve Güney Kore Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Kuzey Kore'nin tam olarak nükleersizleştirilmesine yönelik üçlü bölgesel işbirliğini güçlendireceklerini açıkladı.

Denemenin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ülkesinin askeri caydırıcılığını "daha pratik ve saldırgan" şekilde güçlendirme çağrısından sonra gelmesi dikkati çekti.

ABD, Kuzey Kore'nin uzun menzilli balistik füze denemesini şiddetle kınadı

ABD, Kuzey Kore'nin uzun menzilli balistik füze denemesini şiddetle kınayarak, müzakere masasına oturması için diplomatik angajman çağrısı yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "ABD, Kuzey Kore'yi uzun menzilli balistik füze denemesi nedeniyle şiddetle kınıyor." ifadesine yer verdi.

Başkan Joe Biden'ın ve ulusal güvenlik ekibinin, müttefikler ve ortaklarla yakın koordinasyon halinde durumu değerlendirdiğini belirten Watson, Kuzey Kore'nin füze fırlatma denemesinin BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarının "küstahça ihlali" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Watson, söz konusu denemenin gerilimi gereksiz yere yükseltip, bölgedeki güvenliği istikrarsızlaştırma riskini artıracağına işaret ederek, "Bu eylem, Kuzey Kore'nin yasa dışı kitle imha silahlarına ve balistik füze programlarına, halkının refahından daha çok öncelik vermeye devam ettiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Tüm ülkeleri bu ihlalleri kınamaya ve Kuzey Kore'yi müzakereler için masaya oturmaya çağırdıklarını belirten Watson, bu kapsamda diplomasi kapısının açık olduğunu kaydetti.

Watson, Pyonyang'ı, istikrarsızlaştırıcı eylemlerine derhal son verme ve diplomatik angajmanı tercih etmeye çağırarak, ABD'nin kendi ve müttefikleri Güney Kore ile Japonya'nın güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacağının altını çizdi.