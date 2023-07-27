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Lagarde'dan "çok uzun süre çok yüksek enflasyon" beklentisi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi’nde enflasyonun azalma eğilimi göstermekle beraber çok uzun süre çok yüksek seviyede kalmaya devam etmesinin beklendiği belirtti.

27 Temmuz 2023 | 17:37
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Lagarde'dan "çok uzun süre çok yüksek enflasyon" beklentisi

ECB Başkanı Lagarde, bankanın para politikası kararının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Avro Bölgesi’nde ekonomik göstergelerin bozulduğuna dikkati çeken Lagarde, konut ve iş yatırımları alanlarında zayıflamanın görüldüğünü kaydetti.

Lagarde, iş gücü piyasasının güçlü seyrettiğinin altını çizerken, imalat sektörüne ilişkin verilerin ileride bozulabileceği uyarısında bulundu.

Enflasyonun ve enerji fiyatlarının haziran ayında azalmaya devam ettiğini kaydeden Lagarde, gıda fiyatlarının da azalma işaretleri göstermesine rağmen halen yüksek seviyede seyretmeye devam ettiğini belirtti.

ECB Başkanı Lagarde, enflasyonun halen yüksek seviyede olduğunu vurgulayarak, “Ekonomik büyüme görünümü, büyük oranda belirsizliğini korumaya devam ediyor. Ekonominin kısa vadede zayıf kalması bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

Lagarde, “Sonuç olarak, enflasyon düşmeye devam ediyor, ancak yine de çok uzun süre çok yüksek kalması bekleniyor. Bu nedenle Yönetim Konseyi bugün ECB'nin üç temel faiz oranını 25 baz puan artırmaya karar verdi.” değerlendirmesinde bulundu.

Önümüzdeki dönemde bankanın veriler doğrultusunda politika faizini artırabileceğini ya da sabit tutabileceğini belirten Lagarde, “Gelecekteki kararlarımız, temel ECB faiz oranlarının, enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefimize zamanında geri dönmesini sağlamak için gerekli olduğu sürece ayarlanmasını sağlayacaktır. Uygun sıkılaştırma düzeyini ve süresini belirlemek için veriye dayalı bir yaklaşım izlemeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Bankanın olası politika faiz adımlarına ilişkin olarak değerlendirmede bulunan Lagarde, "Özellikle faiz kararlarımız, gelen ekonomik ve finansal veriler ışığında enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmelerimize dayalı olmaya devam edecektir.” dedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bugün 3 temel politika faizini beklentiler doğrultusunda 25'er baz puan artırarak, refinansman faizini yüzde 4,25'e, mevduat faizini yüzde 3,75'e ve marjinal fonlama faizini de yüzde 4,50'ye yükselttiğini duyurdu.

ECB'nin mevduat faizi bu artışla Ekim 2000'den beri en yüksek seviyesini gördü.

 

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