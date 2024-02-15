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Leonardo CEO'sundan AB için ortak savunma teknolojisi önerisi

İtalya'nın önde gelen savunma sanayisi firmalarından Leonardo'nun üst yöneticisi (CEO) Roberto Cingolani, Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin ortak savunma teknolojisine sahip olması gerektiğini, bunun NATO'nun da yararına olacağını söyledi. Cingoloni, İtalya, İngiltere ve Japonya'nın ortak savaş uçağı projesi GCAP hakkında da bilgiler verdi.

15 Şubat 2024 | 00:13
Leonardo CEO'sundan AB için ortak savunma teknolojisi önerisi

Cingolani, Leonardo'nun Roma'daki merkezinde, aralarında AA muhabirinin de bulunduğu Yabancı Basın Derneğine mensup bir grup gazeteciyle bir araya geldi. CEO Cingolani, geleceğe yatırım yapmak istiyorlarsa mutlaka uzaya ve siber güvenlik alanlarına eğilmeleri gerektiğini, sadece uçak ya da helikopter üreterek ilerlenemeyeceğini belirtti.

Leonardo olarak dijitalleşmeye ve küresel boyutta faaliyetlerini sürdürmeye önem verdiklerini dile getiren Cingolani, 9 aydır başında bulunduğu Leonardo bünyesinde bir uzay departmanı kurma hazırlığında olduklarını ifade etti.

Avrupa'nın ortak savunma teknolojisine sahip olmasının önemine işaret eden Cingolani, kıtasal güvenlik ve ortak standartları bulunması gerektiğini belirtti. Cingolani, Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle Ukrayna'ya Avrupa'dan yardımlar gittiğini ancak her ülkenin gönderdiği top ve mermilerin birbirinden farklı olduğunu, bunun da lojistik başta olmak üzere farklı sıkıntılara yol açtığını söyledi.

Roberto Cingolani, "27 AB üyesi ülkenin ortak savunma teknolojisi olması lazım. Bu, Atlantik İttifakının (NATO) da yararına." dedi. Avrupa'da zaman zaman ortak ordu kurulması tartışmalarının da gündeme geldiği hatırlatılarak, ortak ordunun mu ortak savunma teknolojisinin mi öncelik olduğunun sorulması üzerine Cingolani, "Ortak bir ordu kurulacaksa ve 27 ülke 27 farklı unsurla katılacaksa bu işlemez. Lojistik bakımdan çok karmaşık bir durum ortaya çıkar." diye konuştu.

Cingolani, ayrıca savunma sanayisi firmalarının siyaset alanına girmemesi gerektiğini, aksi takdirde bundan zararlı çıkabileceklerini ifade etti.

- İtalya, İngiltere ve Japonya'nın ortak savaş uçağı projesi: GCAP

İtalya'nın İngiltere ve Japonya ile Aralık 2022'de duyurduğu, İtalya'dan Leonardo'nun, İngiltere'den BAE Systems'in ve Japonya'dan Mitsubushi'nin üzerinde çalıştığı "Küresel Hava Muharebe Programı (GCAP)" isimli 6. nesil savaş uçağı projesine de değinen Cingolani, bu proje sonunda ortaya çıkacak uçağı, "Uçan bir süper bilgisayar" olarak tanımladı.

Cingolani, "görünmez" özellikteki uçağın, yapay zeka sayesinde havadayken bir insansız hava aracı filosunu da idare edecek şekilde operasyon yürütebilme özelliğine sahip olacağına dikkati çekti. Bu uçağın 2034 yılında gökyüzüyle buluşmasının planlandığını belirten Cingolani, "Henüz erken bir aşamadayız. Birçok ülke bunun gelişimini izliyor. Bazı ülkeler bu programla ilgilenecektir ya da girmek isteyecektir." dedi.

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