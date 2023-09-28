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Levi's CEO'su en büyük pişmanlığını paylaştı

'Çökmüş' olarak nitelendirdiği efsane markayı yeniden ilgi odağı haline getiren Levi Strauss CEO'su Charles Bergh, CNBC'e verdiği röportajında en büyük pişmanlığını açıkladı.

28 Eylül 2023 | 14:41
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Levi's CEO'su en büyük pişmanlığını paylaştı

Dünyanın en ünlü kot pantolon şirketinin CEO'su, işteki ikinci gününden itibaren şirketi döndürmenin en iyi yolunun yöneticilerinin yarısından fazlasını kovmak olduğunu bildiğini söyledi.

Levi Strauss CEO'su Charles Bergh, "Kültürü değiştirmenin en kolay yolu insanları değiştirmektir. Bana doğrudan bağlı 11 yöneticim vardı ve ilk 18 ay içinde bunların dokuzu gitti," diyor. 

Yine de Bergh CNBC'e yaptığı açıklamada en büyük pişmanlığının yanlış insanlar olarak tanımladığı yöneticileri yeterince hızlı kovmamak olduğunu söyledi.

Şirkete 2011 yılında katılan Bergh, "Marka gerçekten kaybolmuştu. Benim çocukluğumda olduğu gibi Levi's giyerek büyümeyen koca bir tüketici neslimiz vardı" dedi.

Altı yıl sonra Bergh, bir zamanlar "çökmüş" olarak nitelendirdiği markayı yeniden ilgi odağı haline getirdi.

Levi's 2017'de %8'lik bir yıllık gelir artışı sağladı - son on yılın en yüksek gelir artışı ve bir önceki yıl kaydedilen %3,1'lik büyümenin oldukça üzerinde. Şirket 2018'de de yıllık %14'lük gelir artışıyla büyümeye devam etti.

Gelecek yıl CEO'luk görevinden ayrılacak olan Bergh, bırakacağı en büyük mirasın şirketi rehavetten kurtarmak ve markayı kültürün merkezine koyan bir ekip oluşturmak olacağını söyledi. Bergh, "Ben sadece orkestra şefiyim ve etrafımda harika bir ekip kurdum" diye ekledi.

Asya pazarında büyüme hedefi 

CNBC'nin haberine göre sorunlar hala devam ediyor. Şirket, 2023 kâr görünümünü ciddi şekilde düşürdü. Daha önce %1,5 ila %3 aralığında olan satışların bu yıl %1,5 ila %2,5 arasında büyümesini bekliyor.

Ünlü marka büyümek için rotasını Asya'ya çevirdi. İkinci çeyrekte Asya'dan elde edilen gelir %18 artarak 262 milyon dolara ulaştı.

Yine de Bergh'e göre Asya, şirketin toplam satışlarının %20'sinden ve Çin, şirketin toplam işlerinin %3'ünden daha azını oluşturuyor.

"Rakiplerimizin çoğu %10 ya da daha fazla. Nike'a bakın, Nike'ın piyasa değerinin %40'ı muhtemelen Çin'dedir. Dolayısıyla burada bir fırsatımız olduğunu biliyoruz" dedi. 

Bergh, dünya genelinde yılda yaklaşık 100 mağaza açtıklarını ve bu mağazaların yaklaşık üçte birinin Asya'da olacağını sözlerine ekledi. 

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