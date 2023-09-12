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  • Libya'da selde ölenlerin sayısı 3 bini, kayıp sayısı 10 bini aştı

Libya'da selde ölenlerin sayısı 3 bini, kayıp sayısı 10 bini aştı

Libya'nın doğusundaki "hükümetin Sağlık Bakanı" Osman Abdulcelil, sel felaketinde ölenlerin sayısının 3 bini geçtiğini söyledi. Kızılhaç'tan yapılan açıklama göre kayıp kişi sayısı ise 10 bine ulaştı.

12 Eylül 2023 | 11:54
Son Güncellenme: 12 Eylül 2023 | 12:37
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Libya'da selde ölenlerin sayısı 3 bini, kayıp sayısı 10 bini aştı

AA muhabirine açıklamada bulunan Abdulcelil, çoğu Derne kentinde olmak üzere 3 binden fazla kişinin sel felaketi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Abdulcelil, binlerce kişinin kayıp olduğunu tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

Kızılhaç, Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını duyurdu.

Libya'daki sel felaketi

Libya'daki Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Libya Başkanlık Konseyi, sel felaketinden zarar gören bölgeler için kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara yardım çağrısında bulunmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti, dün olağanüstü kabine toplantısı düzenlemiş, afetten etkilenen bölgelere yardım yapılmasını da içeren bir dizi karar almıştı.

Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğu ifade edilmişti.

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.

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