"Mağdurlarla hiçbir zaman etkileşime girmedim"

Microsoft'un kurucu ortağı ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Bill Gates, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in mağdurlarıyla hiçbir zaman etkileşime girmediğini ancak mağdurların yanında bulunmuş olabileceğini ifade etti.

CNN'in haberine göre, Gates'in, ABD Temsilciler Meclisi Denetleme Komitesine kapalı kapılar ardında verdiği ifadeye ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Bill Gates, Epstein'in mağdurlarıyla hiçbir zaman etkileşime girmediğini ileri sürdü. Gates, Epstein'in uçaklarından birinde yapılan bir toplantının sonunda Epstein'in bazı kadın çalışanlarını gördüğünü kabul ederek, "Mağdurların yanında bulunmuş olabilirim." ifadesini kullandı.

Komite tarafından Epstein'ın asistanlığını yapan Lesley Groff'un ifade tutanağı yayımlanmıştı. Tutanakta Groff'un Epstein'ı "usta manipülatör" olarak nitelendirdiği görülmüştü. Groff, Epstein'ın suçlarından haberi olmadığını iddia ederken, 10 yıllık bir süre boyunca Epstein ile ABD Başkanı Donald Trump'ı telefonla defalarca birbirine bağladığını ancak bu görüşmelerin içeriğinden haberi olmadığını savunmuştu.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York'taki ​​​Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.