ARA
Bist 100
4501,73
-3,43%
Bist 100
Dolar/TL
19,8123
0,0712%
Dolar/TL
Euro/TL
21,4114
0,4002%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0807
0,3361%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1259,86
1,11%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Mahkeme, 3 yıl sonra 'ortaklığı sonlandırın' dedi

Mahkeme, 3 yıl sonra 'ortaklığı sonlandırın' dedi

ABD'de yargıç, American Airlines'ın JetBlue Airways ile olan ortaklığının rekabete aykırı olduğu gerekçesiyle sona erdirilmesi gerektiğine karar verdi.

20 Mayıs 2023 | 09:13
0
Mahkeme, 3 yıl sonra 'ortaklığı sonlandırın' dedi

ABD Massachusetts Bölge Mahkemesi Yargıcı Leo Sorokin, söz konusu hava yolu şirketlerinin aleyhine aldığı kararla ortaklığın sürdürülmesini engelledi.

Yargıç Sorokin, ortaklığın, iki şirket arasındaki rekabeti ortadan kaldırdığını ve bunun yerine ortak çıkarlar doğrultusunda geniş bir işbirliğini getirdiğini bildirdi.

Sorokin, hava yolu şirketlerinin işbirliğinin yolculara fayda sağlayacağını iddia ettiğini ancak bu iddiayı desteklemeye yönelik çok az güvenilir kanıt sunulduğunu aktardı.

Yargıç Sorokin, hava yolu şirketlerine ortaklığı bitirmeleri için 30 gün süre verdi.

American ve JetBlue, 2020'de "Northeast Alliance" ortaklığını kurarak New York bölgesindeki 3 havalimanı ile Boston'da birlikte çalışmak için anlaşmıştı.

Adalet Bakanlığı 2021'de rekabete zarar vereceği ve uçak bileti fiyatlarını artıracağı gerekçesiyle ortaklığı bozmaya yönelik "antitröst" davası açmıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1259,86 1,11%
  • ALTIN ONS 1977,87 1,04%
  • BIST 100 4501,73 -3,43%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,8123 0,0712%
  • EURO/TURK LIRASI 21,4114 0,4002%
  • EURO/USD 1,0807 0,3361%
  • INGILIZ STERLINI 1,24445 0,278%
  • JAPON YENI 137,948 -0,548%
  • KANADA DOLARI 1,34965 -0,05073%
  • RUS RUBLESI 80,1 -0,3731%
Günün En Çok Okunanları
Merkez Bankası faiz kararı için tahminler ne yönde?
BigChefs Y.K.B. Gamze Cizreli #UEZ2023 Röportajı
BigChefs Y.K.B. Gamze Cizreli #UEZ2023 Röportajı
Arşiv fotoğraflarıyla 19 Mayıs
Arşiv fotoğraflarıyla 19 Mayıs
YSK Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarını açıkladı
YSK Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarını açıkladı
Altın bugün ne kadar? Altın yorumları
Altın bugün ne kadar? Altın yorumları
Merkez Bankası nakit avans kararından geri döndü
Merkez Bankası nakit avans kararından geri döndü
Dolar bugün ne kadar? Dolar yorumları (19 Mayıs 2023)
Dolar bugün ne kadar? Dolar yorumları (19 Mayıs 2023)
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (19.5.2023)
GERİ
İLERİ
Merkez Bankası faiz kararı için tahminler ne yönde?
BigChefs Y.K.B. Gamze Cizreli #UEZ2023 Röportajı
Arşiv fotoğraflarıyla 19 Mayıs
YSK Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarını açıkladı
Altın bugün ne kadar? Altın yorumları
BigChefs Y.K.B. Gamze Cizreli #UEZ2023 Röportajı
Arşiv fotoğraflarıyla 19 Mayıs
YSK Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarını açıkladı
Altın bugün ne kadar? Altın yorumları
Merkez Bankası nakit avans kararından geri döndü
Arşiv fotoğraflarıyla 19 Mayıs
YSK Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarını açıkladı
Altın bugün ne kadar? Altın yorumları
Merkez Bankası nakit avans kararından geri döndü
Dolar bugün ne kadar? Dolar yorumları (19 Mayıs 2023)
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL