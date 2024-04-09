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Makine parçası gibi görünüyor ama değil: Yetkililer de şaşırdı...

Hong Kong gümrüğü makine parçası olarak gizlenmiş 146 kg değerli metali ele geçirerek gümrük tarihinin en büyük 'altın kaçakçılığı' operasyonunu gerçekleşti... Yetkililer böyle bir yöntemi ilk kez gördüğünü söylüyor. Hong Kong dünyanın en büyük altın ticaret merkezlerinden biri.

09 Nisan 2024 | 11:24
Son Güncellenme: 09 Nisan 2024 | 11:34
Makine parçası gibi görünüyor ama değil: Yetkililer de şaşırdı...

Değeri 10 milyon doları aşan 146 kg altın, Japonya’ya giden bir uçakta, iki hava kompresörünün parçası olarak gizlenmiş halde bulundu. İşte detaylar:

1 GÜMRÜK İÇİN REKOR OPERASYON

GÜMRÜK İÇİN REKOR OPERASYON Yetkililerin açıklamasına göre 27 Mart'ta Hong Kong Gümrüğü yetkilileri Japonya'ya iki hava kompresörü taşıdığı beyan edilen bir kargoya ilişkin inceleme yaptı. Gümrük memurları, park halindeki uçağın kargo bölümünde iki hava kompresörünün parçalarında gizlenmiş; eritilip vidalar ve dişliler gibi parçalara dönüştürülmüş kaçak altını tespit etti.

2 BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Olayla ilgili 31 yaşındaki bir adam gözaltına alındı ve kefaletle serbest bırakıldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

3 ARKASINDA KİM VAR?

ARKASINDA KİM VAR? Açıklamaya göre Hong Kong'ta beyan edilmemiş kargo ithal ya da ihraç edilen kişiler 2 milyon dolara kadar para cezası ve yedi yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Yetkililer, operasyonun arkasında Japonya'da vergi kaçırmak isteyen bir grubun olabileceğini öne sürdü

4 ÜZERİ BOYANMIŞ

ÜZERİ BOYANMIŞ Yetkililerin paylaştığı fotoğraflarda altının vida ve silindir şeklinde parçalara dönüştürüldüğü ve gizlemek için bir kat boya ile kaplandığını görülüyor. Kargonun ağırlığı ve dokusu yetkilileri şüphelendirirken parçaların yüzeyindeki çizikler de alttaki altını ortaya çıkardı.

5 2 BÜYÜK VAKA DAHA YAŞANDI

2 BÜYÜK VAKA DAHA YAŞANDI CNBC'nin haberine göre bu yıl şehirde en az iki büyük altın kaçakçılığı vakası daha yaşandı. Hong Kong dünyanın en büyük altın ticaret merkezlerinden biri ve emtia fiyatları jeopolitik belirsizliğin ortasında artıyor.

6 BU VAKA BİR İLK OLDU

BU VAKA BİR İLK OLDU Bir gümrük yetkilisi Pazartesi günü yerel gazetecilere verdiği demeçte bu olayın, makine parçası olarak gizlenmiş altının ele geçirildiği ilk vaka olduğunu söyledi. Yetkili, kaçakçılığın olası bir amacının Japonya'daki yaklaşık %10'luk ithalat tarifelerinden kaçınmak olduğunu ve operasyonun başarılı olması halinde 1 milyon dolardan fazla tasarruf sağlanacağını sözlerine ekledi.
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