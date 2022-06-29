Çocukluğunu Wisconsin’deki bir mandıra çiftliğinde geçiren Diane Hendricks, 11.6 milyar dolarlık servet değeriyle 5. yıl üst üste ABD’de kendi servetini kendisi yapan kadınlar listesinde ilk sırada yer aldı. Hendrics, çocukluğunun geçtiği mandıra çiftliğinde ailesinin 7/24 çalışmasını izlerken küçük yaşlardan itibaren bir çalışma etiği geliştirdiğini söylüyor.

-Forbes’a göre Diane Hendricks, Amerika’nın en büyük çatı kaplama, dış cephe kaplaması ve pencere toptancı distribütörlerinden biri olan ABC Supply’e başkanlık ediyor.

-Hendricks, 1982’de Wisconsin, Beloit’te; eşi Ken ile birlikte şirketi kurdu. Eşinin 2007’deki ölümünden bu yana şirketi Hendricks yönetiyor.

-ABC’nin 2010’da rakibi Bradco’yu ve 2016’da yapı malzemeleri distribütörü L&W Supply’ı satın alarak tarihinin en büyük iki satın alımını gerçekleştirmesine öncülük etti.

-Şirketin web sitesine göre şu anda 840′tan fazla lokasyonu var ve Forbes’a göre ülkenin 23. en büyük özel şirketi.

-Hendricks, bir çatı ustası olan Ken ile tanışmadan önce bir inşaat firması için özel evler sattı.

-Forbes’a göre, terk edilmiş mülkleri yeniden inşa etmek ve eyalete yeni işletmeler kazandırmak için yerel projelere milyonlarca dolar harcadı.

-2017′de orta okul ve lise öğrencilerine kodlama ve inşaat gibi becerileri öğretmek için atölye çalışmalarına ev sahipliği yapan yerel bir kariyer merkezi açtı. Forbes’a programın gençleri “bir işin değeri” ile tanıştırmayı amaçladığını söyledi.