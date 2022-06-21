EREN ÖZMEN 10. SIRADA

Forbes’un haberinde Eren Özmen için şu bilgiler veriliyor: Eren Özmen, özel havacılık ve savunma şirketi Sierra Nevada Corporation’ın (SNC) başkanı.

SNC’nin Dream Chaser uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonuna en az yedi kargo görevi için sözleşme imzaladı. Nisan 2021’de SNC, Dream Chaser (Rüya Avcısı) tarafından yönetilen uzay yeteneklerini yeni bir ticari uzay şirketi olan Sierra Space’e dönüştürdü.

Kasım ayında 4,5 milyar dolar değerleme ile 1,4 milyar dolar toplayan Sierra Space, Tenacity adlı ilk Dream Chaser (Rüya Avcısı) kargo uçuşunu 2022’nin sonlarında veya 2023’ün başlarında başlatmaya hazırlanıyor. Her ikisi de Türk göçmen olan Özmen ve eşi Fatih, SNC’yi sadece 20 çalışanı varken 1994 yılında satın aldı.