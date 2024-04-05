McDonald's, İsrail'deki franchise restoranlarını satın alacak

McDonald's tarafından yapılan açıklamada, İsrail'de McDonald's restoranlarının sahibi ve işletmecisi olan Alonyal'ın McDonald's Corporation'a satışına ilişkin anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, Alonyal'ın İsrail'de McDonald's markası ile yolculuğuna 30 yılı aşkın bir süre önce başladığı ve 225 restoran ile 5 binden fazla çalışanı olduğu kaydedildi.

Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından McDonald's'ın Alonyal'ın restoranlarının ve operasyonlarının sahibi olacağı belirtilen açıklamada, çalışanların eşdeğer şartlarda çalışmaya devam edeceği aktarıldı.

Satın alma anlaşmasının gelecek aylarda tamamlanması bekleniyor.

İsrail askerlerine bedava yemek dağıtacağını açıklaması tepki toplamıştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara destek niteliğinde açıklamalar yapan ve yardımlar gönderen uluslararası firmalar, dünya çapında boykota ve protestolara uğramaya başlamıştı.

ABD'li restoran zinciri McDonald's boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan Batı'lı markalar arasında yer almıştı. McDonald's'ın İsrail'deki işletmecisi Alonyal'ın İsrail askerlerine bedava yemek dağıtacağını açıklaması büyük tepki toplamıştı.

Dünyanın farklı ülkelerindeki McDonald's şirketleri İsrail askerlerine dağıtılan bedava yemeğin "McDonald's İsrail" oluşumunun tasarrufunda olduğu yönünde açıklamalar yapmıştı.

Orta Doğu'daki çatışmalar boykotların hedefindeki şirketlerin bilançolarına da yansırken, McDonald's'ın finansal sonuçları piyasa beklentilerini karşılayamamıştı. McDonald's'ın geliri, geçen yılın son çeyreğinde Orta Doğu'daki çatışmaların şirketin satışlarını etkilemesiyle beklentilerin altında kalmıştı. McDonald's'tan yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki satışların bölgedeki savaştan etkilendiği belirtilmişti.

McDonalds'ın Üst Yöneticisi (CEO) Chris Kempczinski de ocak ayındaki açıklamasında, Orta Doğu'da ve dışındaki pek çok pazarda, Gazze'deki savaştan ötürü McDonald's gibi markaları etkileyen "yanlış bilgilerden" şirketin anlamlı ölçüde etkilendiğini aktarmıştı.