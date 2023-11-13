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Michael Jackson'ın ceketi rekor fiyata satıldı

Michael Jackson’ın 1980’li yıllardan kalma ikonik bir deri ceketi 306 bin dolara satıldı.

13 Kasım 2023 | 10:25
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Michael Jackson'ın ceketi rekor fiyata satıldı

Şarkıcının, Pepsi reklamında giydiği siyah beyaz ceketin müzayedede 250 bin ile 490 bin dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyordu.

Cuma günü Londra’da yapılan bir açık artırmada Jackson’ın ceketiyle birlikte 200’den fazla müzik hatırası daha satıldı. Bunların arasında George Michael’in ceketi ve Amy Winehouse’a ait bir peruk da vardı.

Müzayedede David Bowie, Oasis ve The Beatles’a ait parçalar da yer aldı.

Jackson, söz konusu ceketi 1984 yılında kola firması için oynadığı ilk reklamda giydi.

Bu reklamlardan birisinde Jackson’ın saçı da alev almıştı. Yaşanan kazanın ardından Jackson’da bazı ciddi yanıklar oluşmuştu. Ancak bu kaza esnasında başka bir ceket giyiyordu.

Daha önce Jackson'a ait olan bazı hatıra eşyaları da binlerce dolara satılmıştı. Bunlar arasında, ünlü moonwalk dansını ilk kez yapmadan hemen önce taktığı siyah bir fedora şapka da bulunuyordu. Şapka, Eylül ayında Paris'teki bir müzayedede 77 bin 640 Euro karşılığında satıldı.

Müzayedede İngiliz şarkıcı Amy Winehouse’ın 2007 yılında You Know I’m No Good şarkısının klibinde kullandığı peruk da 18 bin 750 dolara satıldı.

AC/DC grubundan Angus Young’a ait Gibson marka bir gitar ise alıcı bulmadı.

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