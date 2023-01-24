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Moody's'ten yatırımcılara borç limiti uyarısı

Moody's Analytics Baş Ekonomisti Mark Zandi, yatırımcıların ABD borç limiti konusunda yaşanan siyasi çatışmaya dair fazla iyimser olduğu uyarısı yaptı. Zandi bu siyasi çekişmenin 'yıkıcı bir temerrüt' riskini artırdığını belirtti.

24 Ocak 2023 | 14:50
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Moody's'ten yatırımcılara borç limiti uyarısı

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Zandi siyasetçilerin borçlanma tavanı üzerinde zamanında anlaşma sağlayacakları ve temerrütten kaçınacaklarına aşırı güvenildiğini ve bu durumun siyasetçilere yanlış sinyaller gönderdiğini söyledi.

ABD'nin temerrüde düşmesi sonucu hisse senetlerinin üçte bir oranında değer kaybedeceğini, 6 milyon Amerikalının işsiz kalabileceğini belirten Zandi, Hazine'nin en iyi tahminle Ekim ayının başlarında finansman opsiyonlarını tüketeceğini öngördü.

Zandi, Kongre'nin Hazine'nin federal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için hızla harekete geçse dahi hassas ekonomi için geç kalınmış olabileceğini ve durgunluk yaşanabileceğini belirtti.

Zandi temerrüde düşüldükten birkaç hafta sonra da anlaşma olmazsa ekonomide 2008'deki küresel finansal krize benzer bir hasar olabileceğini söyledi. Bu senaryoya göre ekonomi yüzde 4 daralır, yaklaşık 6 milyonluk istihdam kaybı yaşanır ve hisse senetlerindeki değer kaybıyla hanehalkının varlıkları 12 trilyon dolar eriyebilir.

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